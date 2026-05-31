Europei di ritmica, Farfalle quinte nel misto: Italia chiude Varna con due bronzi

La spedizione azzurra conclude gli Europei 2026 di Varna con due medaglie di bronzo conquistate da Flavia Cassano e Sofia Raffaeli al cerchio. Quinta posizione per le Farfalle nella finale del misto, mentre la Spagna domina la rassegna continentale.

Si chiudono con un bilancio inferiore alle aspettative i Campionati Europei 2026 di ginnastica ritmica disputati a Varna, in Bulgaria. L’Italia lascia la manifestazione con due sole medaglie di bronzo, entrambe ottenute al cerchio grazie a Flavia Cassano tra le juniores e a Sofia Raffaeli tra le seniores.

Nelle prove olimpiche, invece, i risultati non hanno sorriso alla squadra azzurra, che ha faticato a trovare continuità nelle gare più importanti del programma continentale.

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Farfalle quinte nella finale del misto

L’ultima occasione da podio era rappresentata dalla finale del misto con tre cerchi e due paia di clavette. In pedana sono scese Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi, protagoniste di una prova costruita su una nota di partenza di 12.7.

L’esercizio è stato però condizionato da alcune imperfezioni che hanno inciso sul punteggio finale. Le azzurre hanno ottenuto 5.45 e 6.85 nei pannelli di valutazione, oltre a una penalità di 0.05, per un totale di 24.950 punti.

Un risultato che ha portato l’Italia al quinto posto finale, a 1.350 punti dalla zona medaglie.

Spagna protagonista assoluta

La grande dominatrice della manifestazione è stata la Spagna, capace di monopolizzare le principali competizioni della rassegna continentale.

Le iberiche hanno conquistato l’oro nel concorso generale a squadre, nella finale alle cinque palle con 29.150 punti e anche nella finale del misto con il punteggio di 28.100.

Nella prova alle cinque palle la Bielorussia e Israele hanno condiviso la seconda posizione con 27.550 punti, mentre nella finale del misto l’argento è andato alla Russia con 27.000 e il bronzo a Israele con 26.300.

Europei difficili per l’Italia

Le maggiori difficoltà per la delegazione azzurra sono emerse soprattutto nelle competizioni che assegnano i risultati più significativi in prospettiva internazionale.

Nel concorso generale individuale Tara Dragas e Sofia Raffaeli hanno concluso rispettivamente al settimo e all’ottavo posto, senza riuscire a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Ancora più pesante il risultato ottenuto dalle Farfalle nell’all around a squadre, chiuso in tredicesima posizione, un piazzamento molto lontano dagli standard abituali della formazione italiana.

Due bronzi e uno sguardo al futuro

A salvare il bilancio finale restano i due podi conquistati al cerchio da Flavia Cassano e Sofia Raffaeli, le uniche medaglie ottenute dall’Italia nell’edizione 2026 degli Europei.

Per il gruppo azzurro la rassegna bulgara rappresenta comunque un passaggio di crescita e un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.