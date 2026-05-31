World Challenge Cup Capodistria 2026, doppio oro per l’Italia: trionfano Speranza e Villa

Giornata perfetta per la ginnastica artistica azzurra nella tappa slovena della World Challenge Cup. Simone Speranza conquista il volteggio, Riccardo Villa domina alla sbarra. Il bilancio finale sale a quattro medaglie.

Si chiude nel migliore dei modi la trasferta italiana alla World Challenge Cup di ginnastica artistica di Capodistria. Nella seconda e ultima giornata di finali alla Bonifika Arena, gli azzurri hanno trasformato in oro entrambe le occasioni a disposizione, completando una manifestazione ricca di soddisfazioni.

Dopo il successo di Lorenzo Casali al corpo libero e l’argento conquistato da Simone Speranza agli anelli nella giornata inaugurale, l’Italia aggiunge altri due ori e chiude la competizione con un bottino complessivo di quattro medaglie.

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Simone Speranza domina il volteggio

Grande protagonista di giornata è stato ancora Simone Speranza. Il giovane talento azzurro ha conquistato il gradino più alto del podio nella finale del volteggio grazie a una prestazione di altissimo livello.

Nel primo salto ha ottenuto 14.133 punti con il Driggs, mentre nel secondo esercizio ha ricevuto 13.800 punti con il Roche. La media finale di 13.966 gli ha consentito di imporsi nettamente sugli avversari.

Alle sue spalle hanno chiuso lo svizzero Luca Murabito con 13.783 e lo sloveno Beno Kunst con 13.183.

Riccardo Villa oro alla sbarra

Secondo inno di Mameli della giornata grazie a Riccardo Villa. L’azzurro, ultimo a esibirsi nella finale alla sbarra, ha mantenuto sangue freddo e precisione eseguendo una routine di grande qualità.

Con un D-Score di 4.8 e un E-Score di 8.833 ha totalizzato 13.633 punti, sufficienti per precedere il tedesco Timo Eder, secondo con 13.433, e l’olandese Martijn De Veer, terzo con 13.366.

Quattro medaglie per l’Italia

La tappa slovena si conclude quindi con un bilancio estremamente positivo per la delegazione italiana.

Il successo di Casali al corpo libero, l’argento di Speranza agli anelli e i due ori conquistati nella giornata conclusiva confermano il buon momento della ginnastica artistica azzurra nel circuito internazionale.

I risultati della seconda giornata

Volteggio maschile

Simone Speranza (Italia) 13.966 Luca Murabito (Svizzera) 13.783 Beno Kunst (Slovenia) 13.183 Kristof Mentovai (Ungheria) 13.000 James McGillivray (Australia) 12.999 Nurbol Mamenov (Kazakistan) 12.933 Bence Marko (Ungheria) 12.899 Dmytro Suprun (Ucraina) 12.866

Parallele pari maschili

Andrey Pyatov (Israele) 13.933 Luca Piffaretti (Svizzera) 13.733 Vladyslav Perepolkin (Ucraina) 13.300 Luka Vefic (Serbia) 13.133 Tomas Pospisil (Repubblica Ceca) 12.966

Sbarra maschile

Riccardo Villa (Italia) 13.633 Timo Eder (Germania) 13.433 Martijn De Veer (Paesi Bassi) 13.366 Dmytro Shved (Ucraina) 13.100 Adam Kalinic (Repubblica Ceca) 13.066 Diogo Paes (Brasile) 12.933

Trave femminile

Sabrina Blanaru (Romania) 13.300 Lucija Zelcic (Croazia) 13.233 Ruby Leat (Gran Bretagna) 13.100 Ana Tanasa (Romania) 12.400 Tina Prpic (Croazia) 12.200

Corpo libero femminile