F1, arriva il provvedimento FIA per fermare il motore Mercedes

Dal 1° giugno la FIA cambia le modalità di misurazione del rapporto di compressione dei motori, passando dalla temperatura ambiente ai 130 gradi dell’olio per chiarire i dubbi sulla Mercedes.

Il caso Mercedes e la soluzione tecnica discussa

Mercedes trema? Da domani scattano i controlli a caldo sul motore. La polemica, scoppiata a causa della complessa interpretazione del regolamento 2026 da parte dei tecnici di Brixworth, ha animato questa prima parte di Mondiale.

Cosa è successo? La Mercedes W17, e le scuderie con la sua power-unit, adotta un micro-condotto che collega la camera di combustione a una seconda piccola cavità, permettendo di variare il rapporto di compressione da 16:1 a 18:1.

Fino a oggi, le verifiche della FIA si sono svolte a temperatura ambiente, confermando la piena regolarità della vettura. I rivali hanno però ipotizzato che il sistema garantisca un vantaggio prestazionale illecito quando il propulsore lavora a caldo. Nikolas Tombazis, responsabile tecnico della FIA, ha smorzato i toni definendo la situazione come una classica isteria da paddock, precisando che si tratta di una scelta progettuale favorevole, non di un tentativo di barare.

Del resto, a Brixworth si sono sempre dichiarati assolutamente sereni e convinti della totale legalità del progetto tecnico, mentre la concorrenza in questi mesi ha spinto per avere risposte definitive.

L’introduzione del nuovo test potrebbe raffreddare le discussioni tra le squadre, in attesa dei verdetti ufficiali dei commissari.

Il debutto a Monaco e gli equilibri stagionali

Il nuovo metodo di controllo debutta in concomitanza con il Gran Premio di Monaco e rappresenta un vero spartiacque per la stagione.

Tuttavia, oltre alla misurazione a 130 gradi dell’olio, nel Principato entrano in vigore novità regolamentari di rilievo, come le ali fisse prive di aerodinamica mobile e la mappatura motore denominata Rev1, introdotta per limitare le velocità di punta anticipando il taglio di potenza dell’MGU-K.

Alcuni costruttori avevano tentato di copiare l’idea della doppia camera, ma la Federazione ha bloccato gli sviluppi per impedire una pericolosa escalation dei costi. La Mercedes avrebbe sistemato la propria unità prima del via del campionato, ma l’associazione tra questo sistema e un carburante specifico potrebbe comunque aver fatto la differenza in termini di performance. Del resto i 30 cavalli in più di Mercedes sui rettilinei hanno fatto la differenza.

I controlli a caldo potrebbero eliminare finalmente i dubbi e le speculazioni circolate finora, trasformando le polemiche dei mesi passati in dati tecnici reali e oggettivi che definiscono in modo chiaro i veri valori espressi in pista.

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