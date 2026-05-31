Scherma, Campionati Italiani Giovanili Roma: Borrelli e Reale trionfano nella sciabola, gli highlights

Elisabetta Borrelli e Leonardo Reale si laureano campioni italiani della categoria Giovani di sciabola nella rassegna tricolore di Roma.

Le sfide tricolori nella sciabola: rimonta d’oro per Borrelli, dominio per Reale

La domenica di gare sulle pedane romane ha decretato i vincitori nazionali della sciabola Under 20.

Nel tabellone femminile, la portacolori del Centro Sportivo Esercito, Elisabetta Borrelli, ha conquistato la medaglia d’oro al termine di una finale molto combattuta. L’assalto si è risolto sul 15-14 ai danni di Benedetta Stangoni dell’Accademia Musumeci Greco, medaglia d’argento.

L’ultimo atto ha visto Borrelli recuperare uno svantaggio di 10-13, completando una decisa rimonta tricolore.

Il podio femminile è stato completato dai bronzi di Gaia Karola Carafa del Centro Sportivo Carabinieri e di Francesca Romana Lentini delle Fiamme Oro. Tra le prime otto classificate figurano anche Sofia Martinelli e Diletta Fusetti del Petrarca Scherma, Rosa Caterina Bilotti della Lazio Scherma Ariccia e Vittoria Mocci dell’Accademia Musumeci Greco.

In campo maschile, il titolo italiano Giovani è andato a Leonardo Reale. Lo sciabolatore del Frascati Scherma ha condotto un’ottima gara, culminata nella finale vinta per 15-7 contro Andrea Artuso. All’atleta del Fides Livorno resta un prestigioso secondo posto. Sul terzo gradino del podio sono saliti Francesco Pagano delle Fiamme Gialle e Filippo Landi della Lazio Scherma Ariccia, quest’ultimo protagonista di una prova di valore pur essendo al secondo anno dei Cadetti. Completano i quarti di finale Samuel Marcelli ed Ettore Castrucci Cotichini della Lazio Scherma Ariccia, Salvatore Liberato della Virtus Bologna e Tommaso Tallarico del Petrarca Scherma.

Il programma di lunedì: in pedana la spada Under 17 e gli Assoluti

La quinta giornata dei campionati prosegue domani con gli assalti della spada maschile e femminile per la categoria Under 17. Le fasi finali sono trasmesse in diretta dalla nostra piattaforma Sportface a partire dalle ore 14.45.

Il calendario capitolino prevede inoltre le attese sfide tricolori degli Assoluti di sciabola individuale.

I turni preliminari si disputano fino ai quarti di finale all’interno della Fiera di Roma e sono visibili integralmente in diretta streaming. In serata, l’evento sportivo si sposta nella suggestiva cornice della terrazza del Pincio.

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