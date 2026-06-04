Roland Garros, Errani e Vavassori a caccia del bis: finale contro Dabrowski-King

Sara Errani e Andrea Vavassori tornano protagonisti nella finale del doppio misto del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 5 giugno, la coppia italiana, campione in carica e prima testa di serie del tabellone, affronterà sul Philippe-Chatrier la canadese Gabriel Dabrowski e lo statunitense Evan King. La sfida aprirà il programma alle ore 12.00.

Un cammino tra dominio e rimonta

Il percorso degli azzurri è stato fin qui molto convincente. Errani Vavassori hanno debuttato superando Ellen Perez e Francisco Cabral con annetto 6-2, 6-2, poi hanno firmato la rimonta clamorosa contro Fanny Stollar e Chris Harrison, recuperando dal 6-1 nel super tie-break decisivo.

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Nei quarti hanno liquidato Anna Danilina e James Tracy con un doppio 6-2, mentre in semifinale hanno battuto Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasellin per 6-1, 6-4.

Obiettivo quarto Slam: dove seguire la finale

Contro Dabrowski e King servirà una prova di grande solidità, perché dall’altra parte della rete ci saranno due specialisti della disciplina. Per Errani e Vavassori l’obiettivo è chiaro: difendere il titolo conquistato un anno fa a Parigi e chiudere il cerchio con il quarto Major insieme nel doppio misto.

La finale non sarà trasmessa in diretta tv nazionale, ma sarà disponibile in streaming su Eurosport 1 HD, Discovery Plus. HBO Max, DAZN. Tim Vision e Prime Video Channels.