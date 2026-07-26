La giornata da sogno di Pernici: vince gli 800 agli Assoluti, poi la proposta di matrimonio

È stata una giornata storica per Francesco Pernici ai Campionati Italiani Assoluti: prima la vittoria sugli 800, poi chiede la mano

Francesco Pernici ha regalato un grandissimo spettacolo ai Campionati Italiani Assoluti, conquistando il titolo degli 800 metri alla sua maniera: correndo in testa fin dalle battute iniziali, dettando lui il ritmo e mettendo alle corde l’intera concorrenza.

Una tattica aggressiva che potrebbe far storcere il naso ai puristi, ma che è pienamente nelle corde del ventitreenne bresciano, capace di gestirsi e dominare in una delle prove più difficili e che richiede maggiore resistenza in velocità nell’atletica.

Il fresco primatista italiano, che lo scorso 3 luglio ha ritoccato lo storico record nazionale di Marcello Fiasconaro dopo 53 anni con un impressionante 1:43.60 a Tomblaine, ha confermato il suo ottimo stato di forma.

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In finale, Pernici si è portato dietro Giovanni Lazzaro per una tornata e mezza, per poi alzare ulteriormente il ritmo in uscita dall’ultima curva, conquistando il tricolore con il tempo di 1:44.89. Si tratta di un riscontro di assoluto rilievo, considerando il contesto puramente nazionale e l’assenza di grandi avversari di spessore.

La vittoria di Pernici dentro e fuori la pista

Sul podio sono saliti insieme a lui il già citato Giovanni Lazzaro, secondo con 1:45.49, e Tommaso Maniscalco, terzo in 1:47.02. Con questa prestazione, Pernici ha lanciato un chiarissimo messaggio in avvicinamento agli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

L’azzurro potrebbe essere in lotta per una medaglia, pur dovendo adottare una tattica molto più scaltra in un contesto internazionale che si preannuncia estremamente competitivo. A coronamento di una giornata perfetta, dopo aver tagliato il traguardo, Pernici ha chiesto la mano alla sua fidanzata, regalando un’emozione enorme in più dopo un trionfo già indimenticabile. Auguri!