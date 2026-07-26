Campionati italiani Assoluti, Scotti scrive la storia: vittoria sotto i 45 nei 400 metri

Edoardo Scotti ha firmato un’impresa senza precedenti ai Campionati italiani Assoluti: tempo record sui 400 metri

Ai Campionati Italiani Assoluti si scrive la storia dei 400 metri: mai nessun azzurro era sceso sotto i 45 secondi in questa manifestazione. A compiere l’impresa è Edoardo Scotti (Carabinieri), che ferma il cronometro su un eccezionale 44.96.

La vittoria, la sesta nelle ultime sette edizioni per il primatista italiano, ha la sua inconfondibile firma: un finale incredibile, fatto di pura spinta e prepotente rimonta. Il crono rappresenta un segnale chiarissimo in chiave internazionale.

A subirne le conseguenze è Mohamed Saoudassi (Enterprise Sport&Service), autentica sorpresa della finale. Scatenatosi nell’ultima curva, ha preso il comando ma ha pagato lo sforzo nel rettilineo, accontentandosi della piazza d’onore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Peccato per l’atleta dell’Enterprise, autore comunque di una prova di grande spessore. Alle sue spalle, un determinato Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) ha confermato l’ottimo stato di forma, sgretolando il primato personale con un sontuoso 45.21 che gli vale il terzo gradino del podio, precedendo Luca Sito (Fiamme Gialle), quarto in 45.62.

Polinari vince dopo aver sfiorato il record italiano

Il dominio dei Carabinieri si conferma anche al femminile nel giro di pista. Anna Polinari, grande favorita, la scorsa settimana era stata a un passo dal record italiano e oggi non fallisce il tricolore.

Al Ridolfi chiude in 51.38, distanziando Alice Mangione (Esercito), seconda in 51.98 grazie a un ottimo finish. Alessandra Bonora (Fiamme Gialle) chiude terza in 52.06, beffata nei metri finali. Un doppio trionfo che illumina la rassegna tricolore, confermando l’ottimo stato di salute dell’atletica azzurra.