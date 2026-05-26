Italy Major Premier Padel, Roma pronta ad accogliere i big mondiali dal 31 maggio al 7 giugno

Il BNL Italy Major Premier Padel torna al Foro Italico di Roma per la quinta edizione consecutiva. In campo 240 atleti e oltre cento match tra i migliori giocatori del circuito internazionale, con il format combined che vedrà uomini e donne protagonisti nello stesso torneo.

Roma si prepara a vivere un’altra settimana di grande padel con il BNL Italy Major Premier Padel, in programma dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico.

La Capitale ospiterà ancora una volta uno dei quattro Major del calendario internazionale insieme a Parigi, Acapulco e Kuwait City, confermandosi uno dei punti di riferimento mondiali della disciplina.

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Oltre 240 atleti e 118 match

Saranno 240 gli atleti impegnati nel torneo: 52 coppie nel tabellone femminile e 68 in quello maschile, per un totale di 118 partite distribuite nell’arco degli otto giorni di competizione. Confermato il format combined, con uomini e donne protagonisti contemporaneamente sui campi del Foro Italico.

Binaghi: “Roma appuntamento imprescindibile”

Durante la presentazione ufficiale dell’evento, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi ha sottolineato la crescita del torneo e dell’intero movimento italiano.

Binaghi ha evidenziato come la stabilità della data nel calendario contribuisca a trasformare il Major romano in un appuntamento fisso per gli appassionati di padel.

Attesi tutti i big del circuito

Nel tabellone maschile riflettori puntati sui numeri uno del ranking Arturo Coello e Agustin Tapia, oltre agli inseguitori Ale Galan e Federico Chingotto, già protagonisti nelle ultime edizioni romane.

Attenzione anche alla coppia composta da Juan Lebron e Leo Augsburger, oltre ai ritorni di Martin Di Nenno con Paquito Navarro.

Nel femminile guida Triay-Brea

Nel torneo femminile le campionesse in carica Delfi Brea e Gemma Triay partiranno da favorite, ma grande attenzione sarà rivolta anche a Paula Josemaria e Bea Gonzalez, vincitrici degli ultimi appuntamenti del circuito.

Tanti italiani in gara

Tra gli azzurri attesi a Roma ci saranno Flavio Abbate, Marco Cassetta, Simone Cremona e Carolina Orsi, oltre alle romane Giorgia Marchetti e alle altre protagoniste del movimento italiano femminile.