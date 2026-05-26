Motori in tv, weekend ricco su Sky e NOW: Superbike, Rally del Giappone e Monza protagonisti

Dal 28 al 31 maggio torna un fine settimana ad alta velocità su Sky e NOW con WorldSBK, WRC, GTWC, IndyCar e Sail GP. Riflettori puntati sul Round di Aragon, il Rally del Giappone e il grande spettacolo di Monza.

Un nuovo intenso fine settimana di motori è pronto ad accendersi sui canali Sky e in streaming su NOW. Dal 28 al 31 maggio spazio a un programma ricchissimo che porterà in pista Superbike, rally, GT, IndyCar e vela internazionale.

Superbike in Spagna: appuntamento ad Aragon

La Superbike World Championship sbarca in Spagna per il Round di Aragon, settimo appuntamento del mondiale.

Le prove libere scatteranno venerdì 29 maggio, mentre sabato sarà il giorno della Superpole e di Gara 1. Domenica gran finale con Superpole Race e Gara 2.

Tutto live su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno.

WRC in Asia con il Rally del Giappone

Weekend asiatico anche per il World Rally Championship che farà tappa in Giappone.

Le TV Stage saranno trasmesse tra la notte e la mattina italiana su Sky Sport Arena e Sky Sport F1, con quattro appuntamenti distribuiti tra sabato e domenica.

Monza ospita il GT World Challenge

Domenica pomeriggio i riflettori si sposteranno sull’GT World Challenge Europe.

Il circuito brianzolo ospiterà la prima tappa italiana della stagione, in diretta su Sky Sport Max dalle 15.30.

IndyCar a Detroit dopo Indianapolis

Negli Stati Uniti torna protagonista anche la IndyCar Series.

Dopo la 500 Miglia di Indianapolis, le monoposto americane correranno sul circuito cittadino del Grand Prix di Detroit. Semaforo verde domenica alle 18.45 su Sky Sport F1.

Sail GP protagonista a New York

Spazio infine anche alla vela internazionale con il Sail GP New York.

Le regate nella Grande Mela saranno trasmesse sabato e domenica sera su Sky Sport Max e Sky Sport Arena.

Il programma del weekend

WorldSBK – Round di Aragon

Sabato 30 maggio ore 14: Gara 1

Domenica 31 maggio ore 11.10: Superpole Race

Domenica 31 maggio ore 15.30: Gara 2

WRC – Rally del Giappone

Sabato 30 maggio ore 3.30 e 6: TV Stage

Domenica 31 maggio ore 2 e 7: TV Stage

GTWC – Monza

Domenica 31 maggio ore 15.30

IndyCar – Detroit

Domenica 31 maggio ore 18.45

Sail GP – New York