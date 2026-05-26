Giuntoli risolve un problema della Juve: se lo porta all’Atalanta – Sportface.it

Giuntoli risolve un problema della Juve: se lo porta all’Atalanta

Le storie di mercato spesso fanno giri lunghissimi. Prima una società punta forte su un giocatore, lo porta a Torino con grandi aspettative, investe una cifra importante e immagina un progetto che duri anni.

Poi il campo prende una strada diversa, cambiano gli equilibri, cambiano gli allenatori, cambia anche la percezione di un calciatore che nel giro di pochi mesi passa dall’essere un investimento per il futuro a un nome che finisce sotto osservazione ogni domenica.

Alla Juventus starebbero vivendo una situazione del genere proprio in queste settimane. Tra prestazioni finite sotto la lente, errori che hanno inevitabilmente acceso discussioni e una stagione che ha lasciato più dubbi che certezze, dalle parti della Continassa qualcosa starebbe cambiando nelle valutazioni interne.

E qui il dettaglio curioso è che la possibile soluzione potrebbe arrivare da una persona che conosce molto bene il dossier: il nome che potrebbe finire al centro di un intreccio con l’Atalanta sarebbe quello di Michele Di Gregorio.

L’idea Atalanta e il ritorno di Giuntoli

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’ex dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, indicato come possibile prossimo direttore sportivo dell’Atalanta, continuerebbe ad avere una grande considerazione del portiere milanese.

Due anni fa fu proprio Giuntoli a spingere per portare Di Gregorio alla Juventus, con un investimento complessivo vicino ai 20 milioni di euro. Oggi, se davvero dovesse sedersi alla scrivania nerazzurra, potrebbe essere lui stesso a riportarlo dentro un nuovo progetto.

Tutto però partirebbe da un’altra eventuale uscita, quella di Carnesecchi. Nel caso in cui il portiere dovesse ricevere offerte importanti, Di Gregorio potrebbe diventare un’opzione concreta.

La Juve si muove su Alisson

La Juventus sta valutando diversi scenari per l’estate, vista anche la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sul tavolo ci sarebbero idee diverse: il nome di Alisson continuerebbe a circolare tra i desideri legati a Luciano Spalletti, mentre De Gea rappresenterebbe una pista alternativa. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.