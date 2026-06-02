Roland Garros, Bolelli e Vavassori da battaglia: semifinale conquistata al super tie-break

Simone Bolelli e Andrea Vavasori volano in semifinale nel doppio maschile del Roland Garros 2026. La coppia italiana, quinta testa di serie del tabellone, ha superato il ceco Petr Souza e l’austriaco Neil Oberleitner al termine di una vera battaglia: 6-7, 6-1, 7-6 con super tie-break chiuso 14-12 dopo 2 ore e 43 minuti.

Primo set amaro, poi reazione da grande coppia

Il primo set è stato dominato dai servizi e si è deciso soltanto al tie-break. Bolelli e Vavassori hannoa vuto anche un set point, ma Nouza e Oberleitner sono stati più freddi nei momenti decisivi, chiudendo 9-7.

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La reazione azzurra è stata però immediata: nel secondo parziale gli italiani hanno cambiato marcia, strappando due volte il servizio agli avversari e imponendosi con un netto 6-1, rimettendo in equilibrio una partita che stava diventando scivolosa.

Super tie-break da brividi e semifinale meritata

Nel set decisivo l’equilibrio è rimasto totale fino al long tie-break- Nouza e Oberleitner sono partiti meglio, scappando sul 3-0, ma gli azzurri hanno reagito subito. Sul 12-12 l’errore dell’austriaco ha consegnato il match point all’Italia, sfruttato nel migliore dei modi da Bolelli che ha chiuso a rete con una splendida stop volley.

In semifinale la coppia azzurra affronterà i vincitori della sfida tra Granollers/Zeballos e Roger-Vasselin/Nys. Numeri alla mano, comunque, successo meritato: 117 punti vinti contro 102 e appena 12 errori non forzati.