Mondiali di scherma, Marini e Caforio centrano il tabellone principale a Hong Kong

Partenza positiva per l’Italia ai Mondiali di scherma di Hong Kong 2026. Nella prima giornata dedicata alle qualificazioni, Tommaso Marini nel fioretto maschile e Gaia Caforio nella spada femminile hanno conquistato l’accesso ai rispettivi tabelloni principali da 64, in programma sabato 25 luglio. I due azzurri raggiungono così i compagni già qualificazioni grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.

Marini domina i gironi, Caforio supera due assalti decisivi

Tommaso Marini ha iniziato il proprio Mondiale con una prestazione autoritaria. Il campione iridato di Milano 2023 ha ottenuto sei vittoria in altrettanti incontri, chiudendo la fase a gironi al terzo posto complessivo. Per lui un bilancio di 30 stoccate messe a segno e appena nove subite, numeri che gli hanno permesso di qualificarsi direttamente. Sabato Marini affronterà il singaporiano Leo e si unirà a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Martini, già presenti nel tabellone principale.

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Percorso più lungo, invece, per Gaia Caforio. Al debutto in un Mondiale Assoluto, la campionessa europea U23 ha raccolto quattro successi e due sconfitte nei gironi, prima di eliminare la thailandese Thiankul per 15-10 e la colombiana Santa Correa per 13-9. Nel primo turno del tabellone principale sfiderà la statunitense Van Brummen.

Tocca a Santarelli, Viale, Spica e Rotili

Le qualificazioni proseguiranno poi domani con la spada maschile e la sciabola femminile. Andrea Santarelli proverà a raggiungere Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli, già qualificati.

Nella sciabola femminile saranno invece impegnate Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, chiamante a conquistare il pass per affiancare Michela Battiston. I tabelloni principali delle due specialità si disputeranno domenica 26 luglio.