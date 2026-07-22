VNL Finals 2026, sarà Italia-Brasile in semifinale: verdeoro avanti dopo il 3-1 al Giappone

La squadra di Ze Roberto supera le nipponiche in quattro set e raggiunge le azzurre di Julio Velasco. La semifinale si giocherà sabato 25 luglio a Macao, con orario ancora da ufficializzare.

Sarà ancora Italia-Brasile. Le due Nazionali si affronteranno nella semifinale della Volleyball Nations League femminile 2026, in programma sabato 25 luglio a Macao.

Le verdeoro hanno raggiunto le azzurre grazie al successo per 3-1 sul Giappone, maturato con i parziali di 24-26, 25-22, 25-16 e 25-20. L’orario della semifinale non è stato ancora ufficializzato.

Il Brasile rimonta il Giappone

La formazione guidata da Ze Roberto ha dovuto inseguire dopo aver perso il primo set per 26-24. Il Brasile ha però reagito nel secondo parziale, conquistato per 25-22, prima di prendere il controllo definitivo dell’incontro.

Le verdeoro hanno dominato il terzo set per 25-16 e completato la rimonta chiudendo il quarto sul 25-20. Una partita combattuta e spettacolare, come previsto alla vigilia, che ha consegnato al Brasile il pass per le semifinali.

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Nuovo capitolo della sfida tra Italia e Brasile

Italia e Brasile torneranno a incrociarsi dopo essersi affrontate nell’ultima edizione dei Campionati del Mondo e nella finale della VNL 2025.

Le due squadre si sono incontrate anche nella prima settimana della fase intercontinentale di questa edizione. A Brasilia furono le padrone di casa a imporsi al tie-break contro un’Italia che non si presentava ancora al completo.

Sabato, all’East Asian Games Dome di Macao, sarà quindi in palio un posto nella finale della Volleyball Nations League.

L’Italia arriva dal netto successo sull’Olanda

Le azzurre di Julio Velasco hanno conquistato la semifinale superando l’Olanda per 3-0 nei quarti.

L’Italia ha dominato l’incontro con i parziali di 25-21, 25-16 e 25-16, confermando il proprio stato di forma nel primo appuntamento a eliminazione diretta delle Finals.

Risultati e programma delle VNL Finals 2026

Mercoledì 22 luglio

Italia-Olanda 3-0

Parziali: 25-21, 25-16, 25-16

Brasile-Giappone 3-1

Parziali: 24-26, 25-22, 25-16, 25-20

Giovedì 23 luglio

Ore 10: Turchia-Canada

Ore 13.30: Stati Uniti-Cina

Semifinali, sabato 25 luglio

Italia-Brasile, orario da definire

Vincente Turchia-Canada contro vincente Stati Uniti-Cina, orario da definire

Dove vedere le VNL Finals

Tutti gli incontri della Volleyball Nations League 2026 saranno trasmessi in diretta streaming su VBTV.

L’Italia conosce dunque la propria avversaria: per raggiungere un’altra finale, le azzurre dovranno superare un Brasile già affrontato nelle principali competizioni internazionali delle ultime stagioni.