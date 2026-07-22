Giro di Castelbuono, edizione numero 100: Crippa sfida Tola, Barega e Kiplangat

Domenica 26 luglio torna una delle corse su strada più antiche al mondo. Dieci giri nel durissimo circuito cittadino, grandi campioni del presente e del passato e diretta streaming dalle 19 su RaiPlay Sport 2.

Castelbuono si prepara a celebrare un appuntamento storico. Domenica 26 luglio il Giro Podistico raggiungerà la sua centesima edizione, rinnovando una tradizione cominciata il 27 luglio 1912 e legata alla festa della patrona Sant’Anna.

La corsa siciliana, organizzata nel comune in provincia di Palermo ai piedi delle Madonie, è considerata tra le competizioni su strada più antiche al mondo. Gli atleti affronteranno ancora una volta il durissimo circuito cittadino di 1.134 metri, da percorrere per dieci giri.

A rendere speciale l’edizione del Centenario sarà anche un cast di altissimo livello, guidato dal campione uscente Yeman Crippa. L’azzurro dovrà confrontarsi con alcuni dei più importanti interpreti internazionali del mezzofondo e della maratona.

Tre giorni di eventi per celebrare il Centenario

Il programma del Giro Podistico di Castelbuono non si limiterà alla gara di domenica.

La manifestazione sarà anticipata venerdì sera, in piazza Margherita, dalla presentazione del libro “100 edizioni tra sport, fede e cultura”, dedicato alla storia della corsa e al suo rapporto con il territorio.

Sabato 25 luglio, alle ore 10.30, l’aula consiliare ospiterà il convegno “Benessere e salute: alimentazione, integrazione e movimento”. In serata si tornerà in piazza Margherita per la tradizionale sfilata dei top runner.

Per celebrare il traguardo delle cento edizioni, l’organizzatore Antonio Castiglia riunirà inoltre a Castelbuono diversi protagonisti dell’atletica italiana del passato, tra i quali Marcello Fiasconaro e Franco Fava.

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Yeman Crippa difende il successo del 2025

Il principale riferimento italiano sarà Yeman Crippa. L’atleta delle Fiamme Oro ha vinto la scorsa edizione del Giro Podistico di Castelbuono, completando il percorso in 34 minuti e 16 secondi.

Crippa arriva all’appuntamento dopo il successo ottenuto quest’anno nella maratona di Parigi, dove ha stabilito il proprio primato personale con il tempo di 2 ore, 5 minuti e 18 secondi.

Il campione azzurro proverà dunque a confermarsi sulle strade siciliane, ma dovrà vedersela con una concorrenza internazionale particolarmente qualificata.

Tola e Barega guidano le stelle africane

Tra i nomi più attesi figura quello dell’etiope Tamirat Tola, campione olimpico della maratona a Parigi 2024 e già vincitore del titolo mondiale a Oregon 2022.

Dall’Etiopia arriverà anche Selemon Barega, oro olimpico nei 10.000 metri ai Giochi di Tokyo del 2021.

Al via ci sarà inoltre l’ugandese Victor Kiplangat, campione mondiale di maratona nel 2023 a Budapest.

Completa il gruppo delle stelle africane il keniota Amos Kipruto, annunciato in grande condizione dopo il quarto posto ottenuto nell’aprile scorso alla maratona di Londra con il tempo di 2 ore, un minuto e 39 secondi.

Tra gli azzurri anche Eyob Faniel

Oltre a Crippa, il pubblico siciliano potrà seguire Eyob Faniel. L’atleta delle Fiamme Oro è stato primatista italiano della maratona grazie al 2h07:19 realizzato nel 2020 a Siviglia.

La presenza dei due azzurri, insieme a quella di campioni olimpici e mondiali, promette una gara di altissimo livello tecnico lungo un percorso noto per la sua durezza e per il calore del pubblico.

Dove vedere il Giro Podistico di Castelbuono

La centesima edizione del Giro Podistico di Castelbuono sarà trasmessa in diretta streaming domenica 26 luglio, a partire dalle ore 19, su RaiPlay Sport 2.

La gara sarà poi proposta in differita televisiva lunedì 27 luglio alle ore 21.30 su RaiSport.

Il programma dell’edizione numero 100

Venerdì 24 luglio

In piazza Margherita, presentazione del libro “100 edizioni tra sport, fede e cultura”.

Sabato 25 luglio

Ore 10.30, nell’aula consiliare: convegno “Benessere e salute: alimentazione, integrazione e movimento”.

In serata, in piazza Margherita: sfilata dei top runner.

Domenica 26 luglio

Ore 19: centesima edizione del Giro Podistico di Castelbuono, in diretta streaming su RaiPlay Sport 2.

Lunedì 27 luglio

Ore 21.30: differita televisiva su RaiSport.