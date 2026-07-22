Tour de France 2026, Philipsen rompe il digiuno: sua la volata della diciassettesima tappa

Il belga dell’Alpecin Premier-Tech vince la Chambéry-Voiron davanti a Mauro Schmid e Olav Kooij, sfruttando il lavoro di Mathieu Van der Poel. Giornata senza rischi per Tadej Pogacar, ancora saldamente in maglia gialla.

Jasper Philipsen ritrova il successo al Tour de France 2026. Il corridore dell’Alpecin Premier-Tech ha conquistato la diciassettesima tappa, la Chambéry-Voiron di 174,7 chilometri, imponendosi nella volata del gruppo che si è giocato la vittoria.

Dopo una Grande Boucle fin qui complicata, il belga è riuscito finalmente ad alzare le braccia al cielo grazie anche al prezioso lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel.

Alle spalle di Philipsen si sono classificati lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco Alula e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team, ancora una volta sul podio. Ottavo posto per Mads Pedersen, che conserva la maglia verde ma vede avvicinarsi il vincitore di giornata nella classifica a punti.

Philipsen torna alla vittoria

Jasper Philipsen ha completato la frazione in 3 ore, 41 minuti e 13 secondi. Il corridore belga ha finalizzato il lavoro dell’Alpecin Premier-Tech, trovando lo spazio necessario per precedere Schmid e Kooij sul traguardo di Voiron.

Lewis Askey ha concluso in quarta posizione, davanti a Rick Pluimers, Clement Russo, Huub Artz e Pedersen. Michael Matthews e Aaron Murray Gate hanno completato la top ten.

Il successo permette a Philipsen di portarsi a soli sette punti da Pedersen nella graduatoria della maglia verde, rendendo ancora più aperta la lotta per la classifica a punti.

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Pogacar controlla senza correre rischi

Giornata tranquilla per Tadej Pogacar. La maglia gialla e la UAE Team Emirates XRG hanno lasciato spazio al gruppo che si è conteso la vittoria, senza assumersi rischi inutili in vista delle prossime frazioni di montagna.

Lo sloveno ha tagliato il traguardo con un ritardo di 8 minuti e 45 secondi da Philipsen, conservando invariato il vantaggio sui principali rivali per la classifica generale.

Pogacar resta al comando con 4 minuti e 32 secondi su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 secondi sul compagno di squadra Isaac Del Toro.

Domani l’arrivo a Orcières-Merlette

Giovedì è in programma la diciottesima tappa del Tour de France 2026, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 chilometri.

Una frazione che potrebbe riportare in primo piano gli uomini di classifica e offrire a Pogacar una nuova occasione per consolidare la maglia gialla.

Ordine d’arrivo della diciassettesima tappa

Jasper Philipsen, Belgio, Alpecin Premier-Tech, in 3h41’13” Mauro Schmid, Svizzera, Team Jayco Alula, stesso tempo Olav Kooij, Paesi Bassi, Decathlon CMA CGM Team, stesso tempo Lewis Askey, Gran Bretagna, stesso tempo Rick Pluimers, Paesi Bassi, stesso tempo Clement Russo, Francia, stesso tempo Huub Artz, Paesi Bassi, stesso tempo Mads Pedersen, Danimarca, stesso tempo Michael Matthews, Australia, stesso tempo Aaron Murray Gate, Nuova Zelanda, stesso tempo

Classifica generale: maglia gialla

Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, in 60h04’17” Remco Evenepoel, Belgio, Red Bull-Bora-Hansgrohe, a 4’32” Isaac Del Toro, Messico, UAE Team Emirates XRG, a 6’51” Paul Seixas, Francia, a 7’11” Juan Ayuso, Spagna, a 9’22” Mattias Skjelmose, Danimarca, a 10’14” Lenny Martinez, Francia, a 12’50” Tom Pidcock, Gran Bretagna, a 12’58” Jordan Jegat, Francia, a 14’04” Yannis Voisard, Svizzera, a 24’18”

Classifica a punti: maglia verde

Mads Pedersen, Danimarca, Lidl-Trek, 452 punti Jasper Philipsen, Belgio, Alpecin Premier-Tech, 445 punti Biniam Girmay, Eritrea, NSN Cycling Team, 361 punti

Classifica degli scalatori: maglia a pois

Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 70 punti Valentin Paret-Peintre, Francia, Soudal Quick-Step, 46 punti Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 40 punti

Classifica dei giovani: maglia bianca