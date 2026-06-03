Roland Garros, Arnaldi in semifinale: Berrettini si ritira, sarà derby azzurro con Cobolli

Matteo Arnaldi vola per la prima volta in carriera in semifinale al Roland Garros. Il sanremese ha superato Matteo Berrettini nel derby italiano sul Philippe-Chatrier, chiuso però nel modo già doloroso, con il ritiro del romano nel secondo set, quando il punteggio era 7-5, 5-2 in favore di Arnaldi. Venerdì sarà quindi semifinale tutta italiana contro Cobolli.

Berrettini costretto allo stop nel secondo set

La partita era già complicata per Berrettini, sotto nel punteggio dopo aver perso un primo set combattuto. Nel secondo parziale, però, il problema fisico accusato dal romano ha cambiato definitivamente il volto del match.

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Berrettini aveva chiesto un Medical timeout a inizio set, provando poi a restare in campo, ma il dolore non gli ha permesso di continuare. Al momento del ritiro, bellissimo l’abbraccio tra i due azzurri: un gesto di grande rispetto, in una giornata storica ed allo stesso amara per il tennis italiano.

Arnaldi incredulo: “Un mese fa giocavo un Challenge”

A fine partita Arnaldi ha mostrato tutta la sua emozione. Il sanremese ha espresso dispiacere per Berrettini, sottolineando come nessuno vorrebbe mai chiudere un torneo in questo modo, ma si è detto certo che Matteo tornerà presto compativo sull’erba.

Poi lo stupore per il risultato: “Non riesco a credervi, un mese fa giocavo il Challenger di Cagliari”. Ora lo attende Cobolli in una semifinale tutta azzurra che promette spettacolo. Arnaldi è stanco, ma pronto a dare tutto.