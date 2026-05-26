Roland Garros, clamoroso Medvedev: eliminato al primo turno, salta l’incrocio con Sinner

Grande sorpresa al Roland Garros 2026: Daniil Medvedev esce subito di scena contro l’australiano Adam Walton. Il russo, testa di serie numero 6, perde in cinque set e dice addio anche alla possibile semifinale contro Jannik Sinner.
Colpo di scena al Roland Garros. Il torneo perde immediatamente uno dei protagonisti più attesi: Daniil Medvedev viene eliminato al primo turno dalla wild card australiana Adam Walton.
Il tennista russo, testa di serie numero 6 del tabellone maschile, cede dopo cinque set con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4 al termine di una partita altalenante e ricca di ribaltamenti.
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Medvedev sempre costretto a rincorrere
Il match si è sviluppato tra continui cambi di inerzia, con Medvedev costretto più volte a inseguire l’avversario.
Dopo aver perso il primo set, il russo aveva reagito pareggiando i conti, ma Walton è tornato avanti dominando il terzo parziale. Nuova risposta di Medvedev nel quarto set, prima del decisivo quinto capitolo.
Nel set conclusivo il russo era riuscito anche a portarsi avanti di un break, ma Walton ha reagito immediatamente trovando la rimonta decisiva fino al 6-4 finale.
Salta la possibile semifinale con Sinner
L’eliminazione di Medvedev modifica anche il possibile percorso di Jannik Sinner nel torneo parigino.
Il russo era infatti uno dei possibili avversari dell’azzurro in semifinale, incrocio che ora non potrà più verificarsi.
Per Sinner, almeno sulla carta, il tabellone diventa leggermente più favorevole, anche se il cammino verso il titolo resta ancora lungo.