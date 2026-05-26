MotoGP, al Mugello il Gran Premio d’Italia 2026: orari TV completi su Sky, NOW e TV8

Il Motomondiale arriva al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2026, primo appuntamento tricolore della stagione. Dal 28 al 31 maggio in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, NOW e TV8 qualifiche, Sprint Race e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

La MotoGP torna in Italia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 28 al 31 maggio il circus approda all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia MotoGP.

Il weekend sarà trasmesso integralmente su Sky, in streaming su NOW e con alcuni appuntamenti disponibili anche su TV8.

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Sprint Race sabato, gara domenica

Il programma della MotoGP entrerà nel vivo sabato 30 maggio con qualifiche e Sprint Race.

La Sprint scatterà alle 14.55, mentre la gara della domenica prenderà il via alle 14.

Domenica spazio anche alle altre classi: la Moto3 partirà alle 11, mentre la Moto2 scatterà alle 12.15.

Tutto il weekend live dal Mugello

La copertura televisiva inizierà già da giovedì 28 maggio con conferenza stampa piloti, approfondimenti e collegamenti dal paddock.

A raccontare il weekend saranno Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGP, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini seguiranno Moto2 e Moto3.

Gli approfondimenti saranno affidati a Vera Spadini con gli aggiornamenti dalla pista di Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.

Gli orari principali del GP d’Italia

Venerdì 29 maggio

10.40 MotoGP – Prove Libere 1

14.55 MotoGP – Prequalifiche

Sabato 30 maggio

10.45 MotoGP – Qualifiche

14.55 MotoGP – Sprint Race

Domenica 31 maggio

11 Moto3 – Gara

12.15 Moto2 – Gara

14 MotoGP – Gara

Nel weekend anche la Harley-Davidson Bagger World Cup

Il programma del Mugello includerà anche le gare della Harley-Davidson Bagger World Cup, previste sabato 30 maggio.