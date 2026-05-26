Due Giorni Marchigiana, spettacolo a Castelfidardo: vincono Zoccarato e Manenti

Grande successo per la 44ª edizione della Due Giorni Marchigiana tra Castelfidardo e dintorni. Samuele Zoccarato conquista il Gran Premio Santa Rita dopo una fuga solitaria di 140 chilometri, mentre Marco Manenti si impone in volata nel Trofeo Città di Castelfidardo.

La Due Giorni Marchigiana si chiude con un bilancio estremamente positivo dopo due giornate di grande ciclismo tra Castelfidardo e il territorio marchigiano.

La manifestazione dedicata ai dilettanti Under 23 ed élite ha richiamato numerosi corridori italiani e internazionali, protagonisti di gare combattute nonostante il caldo intenso che ha accompagnato entrambe le prove.

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Zoccarato domina il Gran Premio Santa Rita

Nel Gran Premio Santa Rita – Trofeo Foridra, disputato sulla distanza di 169 chilometri, il protagonista assoluto è stato Samuele Zoccarato.

L’atleta della MBH Bank CSB Telecom Fort ha costruito il successo con una lunghissima fuga solitaria nata già nelle prime fasi di corsa e proseguita per circa 140 chilometri.

Zoccarato è riuscito a resistere anche sul duro strappo di Contrada Valle Oscura, tagliando il traguardo con oltre un minuto di vantaggio su Cristian Sanfilippo e Filippo Agostinacchio della Biesse Premac Carrera.

“Sapevo che il caldo avrebbe fatto selezione”, ha spiegato Zoccarato dopo il trionfo, il primo stagionale per il corridore veneto.

Manenti vince il Trofeo Città di Castelfidardo

Il giorno successivo il Trofeo Città di Castelfidardo – Trofeo Cisel ha regalato un finale completamente diverso ma altrettanto spettacolare.

Dopo una lunga fuga di cinque corridori, il gruppo è riuscito a rientrare a pochi chilometri dall’arrivo, preparando una volata combattutissima.

A imporsi è stato Marco Manenti della Bardiani CSF 7 Saber, che ha preceduto Davide Boscaro e Riccardo Fabbro.

“Era il mio sesto tentativo e ormai conosco questo percorso metro dopo metro”, ha raccontato Manenti dopo il successo marchigiano.

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Successo organizzativo per la 44ª edizione

Chiudendo nel gruppo principale della seconda prova, Zoccarato si è aggiudicato anche la combinata speciale a punti “Semar”.

Il presidente dello Sporting Club Sant’Agostino Bruno Cantarini ha dato appuntamento al 2027 ringraziando sponsor, volontari e forze dell’ordine per il lavoro svolto durante l’evento.

Parole positive anche dal presidente del comitato regionale FCI Marche Massimo Romanelli, che ha elogiato il livello tecnico e l’organizzazione della manifestazione.