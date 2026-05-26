NBA, Knicks travolgono Cleveland e volano alle Finals dopo 27 anni

I New York Knicks chiudono la serie delle Finals di Eastern Conference con un netto 4-0 contro Cleveland. Gara-4 termina 130-93 alla Rocket Arena: per la franchigia della Grande Mela è il ritorno alle NBA Finals per la prima volta dal 1999.

I New York Knicks dominano anche gara-4 delle Finals di Eastern Conference e conquistano le NBA Finals dopo 27 anni di attesa.

Alla Rocket Arena i Knicks travolgono i Cleveland Cavaliers con un pesantissimo 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 e centrando l’undicesima vittoria consecutiva nei playoff.

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Knicks subito in fuga

La sfida si indirizza già nel primo quarto, con New York capace di scappare immediatamente nel punteggio fino al 38-26 iniziale.

Da quel momento Cleveland non riesce più a rientrare realmente in partita, mentre il vantaggio della squadra allenata da Mike Brown continua ad aumentare fino al +35 finale.

Negli ultimi minuti i Knicks possono anche permettersi di lasciare a riposo i titolari, gestendo senza problemi il largo margine accumulato.

Towns guida New York

Il miglior realizzatore per New York è Karl-Anthony Towns, autore di 19 punti e 14 rimbalzi.

Ottima anche la prova di OG Anunoby con 17 punti, mentre dalla panchina si mette in evidenza Landry Shamet con 16 punti.

Chiudono in doppia cifra anche Jalen Brunson e Mikal Bridges, entrambi a quota 15.

Mitchell non basta ai Cavaliers

Per Cleveland il migliore è Donovan Mitchell con 31 punti, mentre James Harden ne realizza 12.

A fine gara il coach dei Cavaliers Kenny Atkinson ha riconosciuto la superiorità degli avversari: “Stanno giocando un basket migliore, sono in grande forma e bisogna dargliene atto”.

Attesa per la finale NBA

I Knicks attendono ora la vincente della finale di Western Conference tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder, serie ferma sul 2-2 prima di gara-5.

Per New York si tratta della prima apparizione alle Finals dal 1999.