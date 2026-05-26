Basket femminile, la Green Team azzurra si raduna a Capri e Napoli: due amichevoli contro la Spagna il 6 e 7 giugno. Il grande ritorno di Matilde Villa

Dal 3 all’8 giugno il raduno della Nazionale Green Team femminile tra Capri e Napoli: sedici convocate tra cui quattro atlete dai college americani. Coach Capobianco: «Matilde Villa entusiasta, rivederla in maglia azzurra ci riempie di gioia».

La Nazionale Green Team femminile di basket si ritrova tra Capri e Napoli per un raduno che guarda al futuro delle azzurre. Dal 3 all’8 giugno 2026 coach Andrea Capobianco riunirà alcune delle migliori giovani del panorama italiano per un ciclo di allenamenti e due test amichevoli contro la Spagna, in programma il 6 e 7 giugno alle 20:30 all’Alcott Arena di Napoli.

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Il programma del raduno

Le convocate si ritroveranno il 3 giugno a Capri, all’Hotel Regina Cristina, per le prime sedute di lavoro alla Palestra Vincenzo Gemito. Il 5 giugno il gruppo si trasferirà a Napoli, dove proseguirà la preparazione in vista dei due test con la Spagna.

3 giugno — Arrivo a Capri ore 15:00; allenamento ore 18:30-20:30 4 giugno — Due sedute (9:30-12:00 e 18:00-20:00) 5 giugno — Allenamento mattina, trasferimento a Napoli ore 15:30; seduta serale all’Alcott Arena 6 giugno — Allenamento mattina; ore 20:30 Italia-Spagna 7 giugno — Allenamento mattina; ore 20:30 Italia-Spagna 8 giugno — Fine raduno

Il grande ritorno di Matilde Villa

Il nome che cattura subito l’attenzione è quello di Matilde Villa (Umana Reyer Venezia). La playmaker era stata costretta a rinunciare al Women’s EuroBasket 2025 dopo il grave infortunio al ginocchio subito lo scorso maggio in Belgio. Capobianco ha accolto il suo ritorno con entusiasmo: «Mi fa molto piacere rivedere Matilde Villa. Quando l’ho sentita era entusiasta: rivederla in maglia azzurra non può far altro che riempirci di gioia, a noi e a tutti quelli che amano la pallacanestro».

Un gruppo eterogeneo con quattro college americane

Il gruppo delle convocate è vario e significativo. Quattro atlete arrivano da college statunitensi: Vittoria Blasigh (Miami Hurricanes), Candy Edokpaigbe (San Francisco Dons), Martina Fantini (Arizona State) ed Eleonora Villa (Washington State University). Le altre hanno militato in Serie A1 e A2. La più giovane è Marianna Zanetti (2008), centro dell’E-Work Faenza.

Le parole di Capobianco

Il coach ha spiegato la filosofia del progetto: «Il progetto Green Team nasce dall’esigenza di dare continuità tra il Settore Giovanile, le Nazionali giovanili e la Senior. In questo raduno lavoreremo sia a livello individuale sia a livello di squadra. Il messaggio più importante che vogliamo trasmettere: le capacità individuali e il talento devono sempre essere messi a disposizione della squadra».

Le convocate

Arianna Arado (2004 — Ala — Autosped Derthona Basket), Vittoria Blasigh (2004 — G — Miami Hurricanes), Ginevra Cedolini (2005 — Ala — Poli. Virtus Eirene), Martina Crippa (2006 — Ala — Brixia Basket), Candy Edokpaigbe (2005 — G — San Francisco Dons), Martina Fantini (2005 — C — Arizona State), Irene Guarise (2003 — P — San Martino di Lupari), Francesca Leonardi (2002 — G — Autosped Derthona Basket), Lavinia Lucantoni (2005 — P — Panthers Roseto), Sophia Lussignoli (2005 — P — Use Rosa Scotti Empoli), Sara Ronchi (2003 — G — E-Work Faenza), Martina Spinelli (2002 — Ala — Dinamo Sassari), Anna Turel (2002 — G — Dinamo Sassari), Eleonora Villa (2004 — P — Washington State University), Matilde Villa (2004 — P — Umana Reyer Venezia), Marianna Zanetti (2008 — C — E-Work Faenza).

Staff: Capo Delegazione Roberto Brunamonti; Allenatore Andrea Capobianco; Assistenti Domenico Sabatelli, Giovanni Gebbia, Simone Righi; Preparatore fisico Simone Controne.