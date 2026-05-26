Roland Garros 2026, Errani e Vavassori guidano il tabellone del doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori saranno la testa di serie numero 1 del doppio misto al Roland Garros 2026. I campioni in carica torneranno sulla terra rossa parigina per difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.

Il sorteggio del tabellone del doppio misto del Roland Garros mette subito sotto i riflettori la coppia formata da Sara Errani e Andrea Vavassori.

Gli azzurri si presenteranno a Parigi da campioni in carica e da testa di serie numero uno, dopo aver conquistato nella passata stagione due titoli Slam nel doppio misto. Per l’Italia saranno gli unici rappresentanti iscritti nella specialità sul rosso francese.

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Esordio contro Perez e Cabral

Il debutto di Errani e Vavassori sarà contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral.

In caso di qualificazione al secondo turno, gli azzurri affronteranno la coppia vincente tra i francesi Elsa Jacquemot e Moise Kouamé e il duo composto da Fanny Stollar e Christian Harrison.

Quarti e semifinali: tabellone aperto

La parte alta del tabellone si presenta particolarmente equilibrata.

Tra gli incontri più attesi del primo turno c’è la sfida tra Ellen Perez e Francisco Cabral, mentre nello slot dei quarti potrebbero emergere outsider importanti.

Nella corsa verso la semifinale attenzione anche alle coppie Laura Siegemund/Edouard Roger-Vasselin e Demi Schuurs/Julian Cash, oltre alla testa di serie numero quattro composta da Desirae Krawczyk e Neal Skupski.

Le regole del doppio misto

Anche per il 2026 il torneo di doppio misto seguirà il regolamento già in vigore nei circuiti ATP e WTA.

Le partite si disputeranno al meglio dei due set con regola del no ad sul 40 pari. In caso di un set pari sarà il match tie-break a 10 punti a decidere il vincitore, senza disputare il terzo set tradizionale.