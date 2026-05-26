Conference League, Crystal Palace-Rayo Vallecano: finale in diretta su Sky e NOW

Mercoledì 27 maggio il Leipzig Stadium ospita la finale di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. Diretta esclusiva su Sky e NOW con ampio pre e post partita, mentre on demand sarà disponibile anche lo speciale “Il sogno del Rayo”.

La Finale UEFA Conference League è pronta a chiudere la stagione europea con la sfida tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.

L’atto conclusivo della competizione si giocherà mercoledì 27 maggio al Leipzig Stadium con calcio d’inizio fissato alle 21.

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Diretta su Sky Sport e NOW

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky e in streaming su NOW sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

La telecronaca sarà affidata a Paolo Ciarravano con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. A bordocampo da Lipsia ci sarà Francesco Cosatti.

Studio pre e post gara dalle 20

Ampio spazio anche agli approfondimenti con lo studio dedicato in onda dalle 20 e al termine della partita.

A condurre sarà Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Stefano Borghi e Marco Bucciantini.

Previsti anche gli approfondimenti di Vittoria Orlando.

“Il sogno del Rayo” disponibile on demand

In occasione della finale sarà disponibile anche lo speciale “Il sogno del Rayo”, nuovo racconto firmato Sky Sport dedicato alla storica cavalcata europea del Rayo Vallecano.

Lo speciale ripercorre il cammino del club madrileno attraverso immagini, testimonianze e racconti dal quartiere popolare che vive il calcio come elemento identitario.

Programmazione TV della finale

Mercoledì 27 maggio

Ore 20: Studio Conference League

Ore 21: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW.