MotoGP, Bezzecchi cerca la svolta al Mugello: serve una risposta dopo Le Mans e Montmelò Introduzione

Marco Bezzecchi arriva al Mugello con la necessità di cambiare passo. Dopo le prestazioni poco brillanti di Le Mans e Montmelò, il pilota Aprilia è chiamato a una reazione immediata nel GP D’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale. Il tracciato toscano non è storicamente la sua pista più favorevole, ma in passato Bez ha comunque saputo lasciare il segno.

Dal podio sfiorato in Moto3 alla crescita in Moto2

Il primo approccio al Mugello, nel 2017 in moto3, non fu particolarmente brillante. L’nano successivo, però, Bezzechi andò vicinissimo al successo, battuto da Jorge Martin appena 19 millesimi. Anche in moto2 il percorso è stato simile: weekend complicato da rookie nel 2019, poi bel podio nel 2021 conquistato alle spalle di Gardner e Fernandez.

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Risultato che raccontano un po’ il rapporto non sempre semplice on il Mugello, ma anche la capacitò di reagire e costruire prestazioni importanti.

In MotoGP serve il salto definitivo

Nella classe regina il miglior risultato di Bezzecchi è stato il quinto posto nel 2022, stagione in cui fu una delle rivelazioni del VR46 Team. Negli anni successi, però, non è mai riuscito davvero a lasciare il segno: ottavo nel 2023, 13esimo nel 2025 e l’anno scorso sesto in Sprint e quinto in gara.

Ora serve qualcosa in più, con il Mugello che può diventare il punto di svolta della sua stagione.