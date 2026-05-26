Europei di Ritmica, l’Italia riparte da Varna: Raffaeli torna dove tutto cominciò

Dal 27 al 31 maggio Varna ospiterà la 42esima edizione degli Europei di Ginnastica Ritmica. In pedana ci saranno 371 ginnaste da 43 Paesi, tra senior, squadre e junior. Per l’Italia sarà un appuntamento importante non solo per il presente, ma anche in prospettiva: la rassegna sarà qualificante verso i Mondiali di Francoforte e rappresenta una tappa chaive nel percorso verso Los Angeles 2028.

Raffaeli, Dragas e Farfalle: l’Italia cerca conferme

Il nome più atteso è quello di Sofia Raffaeli, che torna a Varna cinque anni dopo il suo debutto europeo senior. Allora era una promessa, oggi rientra da protagonista assoluta della ritmica internazionale, medaglietta olimpica e punto di riferimento della Nazionale. Accanto a lei ci sarà Tara Dragas, reduce insieme alla marchigiana da ottimi risultati alla Challenge di Portimao.

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Riflettori anche sulle Farfalle, guidate da Germana Germani, Monia Di Matteo e Bilyana Dyakova: Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi proveranno a confermare il valore del gruppo italiano in una competizione di altissimo livello.

Junior all’ultimo ballo e concorrenza durissima

L’Europeo sarà speciale anche per le junior classe 2011 Flavia Cassano, Elodie Margot Godzio, Ludovica Aiello e Veronica Zapapterreni, impegnate rispettivamente a cerchio, palla, clavette e nastro. Per loro sarà l’ultima grande occasione da Under 16 prima del passaggio verso una nuova fase della carriera.

La concorrenza sarà feroce: la Bulgaria padrona di casa punterà su Stiliamo Nikolova ed Eva Brezalieva, mentre tra le rivali più temibili ci saranno anche Taisiia Aonofriichuk e Darja Vaarfolomeev. L’Itali arriva con ambizioni alte e un’eredità pesante, l’Oro nel Team Ranking conquistato a Tallin.