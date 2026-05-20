Roland Garros 2026, domani il sorteggio: Sinner testa di serie numero 1, ecco i possibili incroci

Cresce l’attesa per il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2026, in programma domani, giovedì 21 maggio, alle ore 14.00. Nel torneo maschile Jannik Sinner partirà testa di serie numero 1 e sarà quindi collocato nella parte alta del main draw. L’evento non avrà copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Discovery Plus e HBO Max.

Sinner guida il sedino: Zverev solo in finale

Da numero 1 del ranking ATP, Sinner avrà una proiezione storica ben definita. L’azzurro non potrà incrociare Alexander Zverev, seconda testa di serie, prima dell’eventuale finale. In semifinale, invece, il cammino potrebbe portarlo contro uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime, inseriti tra le teste di serie numero 3 e 4.

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Ai quarti, il possibile avversario arriverebbe dalla fascia 5-8, con nomi di peso come Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur.

Dai primi turni agli ottavi: il percorso possibile

Nei primi due turni Sinner affronterà giocatori non compresi tra le teste di serie. Il primo vero snodo potrebbe arrivare al terzo turno, dove il sorteggio potrebbe opporgli uno tra Francisco Creundolo, Jakub Mensik, Rafael Jodar, Joao Fonseca, Tallon Griekspoor, Corentin Moutet, Brandon Nakaashima e Ugo Humbert. Agli ottavi, invece, l’asticella salirebbe ulteriormente con una testa di serie compresa tra le 13 e le 16: Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud e Valentin Vacherot.

Naturalmente il tabellone reale dipenderà dal sorteggio, ma la griglia del seeding permette già di delineare i possibili ostacoli sulla strada del numero uno al mondo.