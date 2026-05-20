Meeting di Savona 2026, oggi grande atletica in tv: Jacobs e Dosso guidano la carica azzurra

Pomeriggio di grande interesse per l’atletica italiani: oggi, mercoledì 20 maggio, va in scena alla Fontanassa il Meeting Internazionale Città di Savona 2026, arrivato alla quindicesima edizione. L’appuntamento entra per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour e propone un cast di alto livello, con diversi big della Nazionale pronti a misurarsi in una tappa importante della stagione.

Jacobs e Dosso al debutto sui 100 metri

I riflettori saranno puntati soprattutto sui 100 metri, dove faranno il loro esordio stagionale Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, primatisti italiani della distanza. Entrambi sono chiamati a una prova convincente, anche perché la concorrenza non sarà soltanto decorativa: a Savona il livello tecnico è alto e ogni batteria può già dire qualcosa sulla condizione degli azzurri.

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Non mancheranno altri nomi pesanti del movimento italiano, da Leonardo Fabbri a Lorenzo Simonelli, due atleti oramai stabilmente al centro dell’attenzione internazionale.

Programma, giovani talenti e dove vedere il meeting

Il meeting sarà anche una vetrina per alcuni dei giovani più attesi dell’atletica azzurra. Nei 100 metri ci sarà Kelly Doualla, primatista europea Under 18, mentre Alesisa Succo sarà impegnata nei 100 ostacoli con Elisa Valentini nei 200. In gara anche Elisa Coiro, Alessandroa Bonora, Lorenzo Benati, Dalia Kaddari, Zane Weir e Alice Muraro.

Il programma partirà alle 15.55 con il salto triplo femminile, mentre le finali dei 100 metri sono previste alle 17.25 per le donne e alle 17.32 per gli uomini. Chiusura alle 18.50 con i 1500 metri maschili. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD e in streaming su RaiPlay.