Giro d’Italia 2026, Porcari-Chiavari: tappa da fughe, salite nel finale e big alla finestra

Dopo la cronometro, il Giro d’Italia riparte oggi, mercoledì 20 maggio, con l’undicesima tappa: 195 chilometri da Porcari a Chiavari. Una frazione che, sulla carta, può sorridere agli attaccanti e agli uomini da fuga, con un tracciato apparentemente tranquillo nella prima parte ma molto più insidioso nel finale.

Percorso nervoso e finale da imboscata

La corsa partirà dalla Toscana per poi entrare in Liguria. I primi centro chilometri dovrebbero essere favorevoli al gruppo, ma la situazione cambierà con una sequenza di asperità che può spezzare il ritmo: Passo del Termine, Colle di Gualtarola e Colla deScioli. Quest’ultima presenta anche punte dure, fino al 15%, e può diventare terreno ideale per selezionare la fuga.

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Dopo i GPM, però, la strada continuerà a proporre difficoltà: il chilometro RedBull di Cogorno, con 4,6 km al 6,4%, arriverà a meno di dieci chilometri dal traguardo e potrebbe risultare decisivo.

Fuga favorita, ma occhio ai nomi pesanti

La giornata sembra perfetta per un’azione da lontano, mentre gli uomini di classifica potrebbero scegliere una gestione più prudente. Tra i nomi da seguire c’è Jonathan Narvaez, già protagonista con due successi di tappa in questo Giro. Attenzione e anche a Giulio Ciccone, oramai lontano dalla generale e quindi più libero di muoversi, così come a Filippo Ganna, che potrebbe tentare nuovamente un attacco nonostante lo sforzo della cronometro. Possibile anche una chance per Christian Scaroni.

La partenza è prevista alle 12.30, con arrivo intorno alle 17.00. Diretta su Rai Sport HD dalle 12.20 e Rai 2 dalle 14.05; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.