Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Ciclismo Federazioni

Giro d’Italia 2026, Porcari-Chiavari: tappa da fughe, salite nel finale e big alla finestra

Lorenzo De Angelis
-
Giro d'Italia
Ayuso, le parole in conferenza prima della decima tappa: lo spagnolo è determinato (screen Instagram Ayuso) - Sportface

Dopo la cronometro, il Giro d’Italia riparte oggi, mercoledì 20 maggio, con l’undicesima tappa: 195 chilometri da Porcari a Chiavari. Una frazione che, sulla carta, può sorridere agli attaccanti e agli uomini da fuga, con un tracciato apparentemente tranquillo nella prima parte ma molto più insidioso nel finale.

Percorso nervoso e finale da imboscata

La corsa partirà dalla Toscana per poi entrare in Liguria. I primi centro chilometri dovrebbero essere favorevoli al gruppo, ma la situazione cambierà con una sequenza di asperità che può spezzare il ritmo: Passo del Termine, Colle di Gualtarola e Colla deScioli. Quest’ultima presenta anche punte dure, fino al 15%, e può diventare terreno ideale per selezionare la fuga.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo i GPM, però, la strada continuerà a proporre difficoltà: il chilometro RedBull di Cogorno, con 4,6 km al 6,4%, arriverà a meno di dieci chilometri dal traguardo e potrebbe risultare decisivo. 

Fuga favorita, ma occhio ai nomi pesanti

La giornata sembra perfetta per un’azione da lontano, mentre gli uomini di classifica potrebbero scegliere una gestione più prudente. Tra i nomi da seguire c’è Jonathan Narvaez, già protagonista con due successi di tappa in questo Giro. Attenzione e anche a Giulio Ciccone, oramai lontano dalla generale e quindi più libero di muoversi, così come a Filippo Ganna, che potrebbe tentare nuovamente un attacco nonostante lo sforzo della cronometro. Possibile anche una chance per Christian Scaroni.

Ciccone maglia rosa

Giulio Ciccone possibile protagonista nella tappa di oggi del Giro d’Italia (IPA Agency) – sportface.it

La partenza è prevista alle 12.30, con arrivo intorno alle 17.00. Diretta su Rai Sport HD dalle 12.20 e Rai 2 dalle 14.05; streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Change privacy settings
×