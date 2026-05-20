Sport in tv oggi 20 maggio: Meeting Savona, Giro d’Italia, tennis e Sportface su Amazon Prime Video

Mercoledì 20 maggio ricchissimo di appuntamenti sportivi in tv e streaming. Grande attenzione per il Meeting di Savona di atletica, trasmesso anche su Atletica Italiana TV di Sportface TV su Amazon Prime Video, ma spazio anche al Giro d’Italia, al tennis con Darderi e il doppio Bolelli/Vavassori protagonisti ad Amburgo e alla finale di Europa League. Da seguire inoltre hockey ghiaccio, pallanuoto e playoff di Serie B e Serie C.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

Badminton

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

Tiro con l’arco

09.00 TIRO CON L’ARCO Europei, ricurvo e compound (individuale e a squadre): turni preliminari (diretta streaming su Archery+)

Karate

09.30 KARATE – Europei, prima giornata (diretta streaming sul canale YouTube di WKF)

Tennis

10.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno delle qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max).

Cecchinato-Sakellaridis (ore 10.00), Travaglia-Zheng (ore 10.00), Pellegrino-Harris (ore 10.00), Cinà-Tomic (secondo match dalle ore 10.00), Trevisan-Sherif (secondo match dalle ore 10.00), Pigato-Stephens (secondo match dalle ore 10.00), Maestrelli-Carballes Baena (quarto match dalle ore 10.00)

Cecchinato-Sakellaridis (ore 10.00), Travaglia-Zheng (ore 10.00), Pellegrino-Harris (ore 10.00), Cinà-Tomic (secondo match dalle ore 10.00), Trevisan-Sherif (secondo match dalle ore 10.00), Pigato-Stephens (secondo match dalle ore 10.00), Maestrelli-Carballes Baena (quarto match dalle ore 10.00) 10.30 TENNIS – ATP 250 Ginevra, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

10.30 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 250 di Rabat; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

11.30 TENNIS – WTA 250 Rabat, ottavi di finale (diretta tv su Super Tennis in alternanza con il WTA 500 di Strasburgo; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Sport Plus, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv).

Darderi-Hanfmann (quarto match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 18.00), Bolelli/Vavassori-Doumbla/Reboul (terzo match dalle ore 12.00)

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Vela

12.00 VELA – Europei IQFoil, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 VELA – Europei ILCA7, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

Ciclismo

12.00 CICLISMO – Giro di Albania, terza tappa: Elbasan-Vlore (non è prevista diretta tv/streaming)

12.20 CICLISMO – Giro d’Italia, undicesima tappa: Porcari-Chiavari (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Rai Play)

12.30 CICLISMO – Quattro Giorni di Dunkerque, prima tappa: Lagny le Sec-Laon (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)

Atletica

15.55 ATLETICA – Meeting di Savona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 ATLETICA – Meeting di Savona (differita streaming su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV)

Hockey ghiaccio

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Italia-Cechia (diretta streaming su Sporteurope.tv)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Austria-Svizzera (diretta streaming su Sporteurope.tv)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Svezia-Slovenia, USA-Germania (diretta streaming su Sporteurope.tv)

Calcio

20.00 CALCIO (Serie B, ritorno semifinale playoff) – Palermo-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ascoli-Potenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Brescia-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Khaleej-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Catania-Lecco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ravenna-Salernitana (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 253; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League, finale) – Friburgo-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Pallanuoto

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Trieste-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, gara-1 quarti di finale) – Rapallo-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Novi Belgrado-Brescia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Pro Recco-Hannover (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Due partite: Ferencvaros-Mladost, Olympiacos-Barceloneta (diretta streaming su European Aquatics Tv)

SPORTFACE TV SU AMAZON PRIME VIDEO: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DEL 20 MAGGIO

Programmazione completa di Sportface TV su Amazon Prime Video.