F1, Ferrari cerca risposte in Canada: aggiornamenti mirati sulla SF-26

Dopo tre settimane di pausa, la Formula 1 riparte da Montreal con il GP del Canada, appuntamento particolarmente delicato per la Ferrari. La SF-26 arriva sul circuito Gilles Villeneuve con l’obiettivo di verificare se il pacchetto di aggiornamenti introdotto a Miami possa finalmente tradursi in rendimento concreto. Per l’ADUO, invece, bisognerà attendere ancora.

Ferrari lavora su gomme, trazione e gestione del retrotreno

Il nodo principale resta la gestione degli pneumatici posteriori, uno dei punti deboli emersi nella prima parte di stagione. A Maranello si è intervenuti soprattutto sulla taratura del differenziale, per rendere più progressiva la distribuzione della coppia in uscita di curva e limitare i pattinanti che mandano rapidamente fuori temperatura le gomme.

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Su una pista come Montreal, fatta di frenate violente e accelerazioni dalle basse velocità, questo aspetto può pesare parecchio. Anche il setup meccanico sarà affinato per migliorare il contatto tra gomma e asfalto e contenere il degrado.

Fondo, ibrido e setup personalizzati per Leclerc e Hamilton

Un altro intervento riguarda la gestione software della MGU-K, con una mappatura pensata per rendere più fluida l’erogazione lettrice e ottimizzare la rigenerazione. Sul piano aerodinamico, invece, Ferrari porterà modifiche al fondo e ai coglitori laterali, cercando una piattaforma più stabile e prevedibile, utile per limitare graining e scivolamenti.

Non si tratterà di una rivoluzione visiva, ma di un lavoro di precisione: meno spettacolare, forse, ma potenzialmente decisivo. Attenzione anche agli adattamenti pensati per Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con configurazioni differenti per assecondare stili di guida diversi e permettere a entrambi di sfruttare meglio il potenziale della monoposto.