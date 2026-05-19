Premier League: dopo 22 anni l’Arsenal torna a vincere il titolo

La Premier League è dell’Arsenal. La formazione di Arteta, finalista anche in Champions League, dopo il pareggio del Manchester City di questa sera si è laureata Campione di Inghilterra.

Arsenal, una festa attesa 22 anni

L’Arsenal vince la Premier League a ventidue anni dall’ultimo successo grazie al pareggio del Manchester City, coronando il lungo progetto di Mikel Arteta. Il club londinese torna sul tetto d’Inghilterra interrompendo un digiuno iniziato nel 2004.

La matematica certezza del titolo arriva a distanza, grazie al pareggio per 1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth.

Il successo premia la scelta del club di puntare su Mikel Arteta nel dicembre 2019, affidando la squadra ad un tecnico ancora senza esperienza in prima squadra.

La dirigenza dei Gunners avevacreduto fortemente nel suo progetto tecnico e sportivo. La società inglese ha avuto la pazienza di aspettare, trasformando Arteta in un vero manager con potere decisionale. Il percorso ha mostrato un progresso costante nel tempo.

Dopo anni difficili, sono arrivati tre secondi posti consecutivi che hanno forgiato il carattere del gruppo.

Arteta ha costruito un ambiente solido, dove l’identità ha sempre prevalso, permettendo al gruppo di tornare a vincere il campionato più competitivo del mondo.

I protagonisti in campo e il nuovo ciclo

Il successo in Premier League rappresenta un punto di partenza per i Gunners, pronti ad aprire un ciclo vincente a prescindere dal risultato della finale di Champions League contro il Psg in programma sabato.

La forza della squadra inglese è stata costruita anche grazie alla profondità della rosa, che ha permesso di sopperire ad assenze pesanti come quelle di Martin Odegaard e Bukayo Saka.

Il punto di forza si è rivelato la difesa, la migliore del torneo, guidata dal portiere Raya e dalla coppia di centrali formata da Saliba e Gabriel. A centrocampo a dominare è stato Declan Rice che ha permesso all’Arsenal si compiere il vero salto di qualità. Dopo anni complicati, coincisi con gli investimenti che hanno coinvolto l’Emirates Stadium, i Gunners sperano nel double.

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