Roland Garros, subito out Bronzetti: ora tocca a Bellucci, Cinà e Sonego

Si apre con una sconfitta il Roland Garros di Lucia Bronzetti. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, viene eliminata al primo turno dalla ceca Marie Bouzkova in due set. Attesa ora per gli esordi di Bellucci, Cinà e Sonego nel torneo parigino.

Parte in salita il Roland Garros per il tennis italiano. La prima azzurra a scendere in campo nel tabellone principale dello Slam parigino è stata Lucia Bronzetti, eliminata all’esordio sulla terra battuta francese.

La tennista romagnola, numero 172 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa alla ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero 27 del torneo e attuale numero 28 del mondo.

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Bronzetti ancora ko al primo turno a Parigi

Per Bronzetti si conferma così il tabù del primo turno al Roland Garros. Nelle cinque partecipazioni complessive allo Slam francese, l’azzurra non è mai riuscita a superare l’esordio.

La sfida contro Bouzkova si è chiusa in appena un’ora e dieci minuti con il punteggio di 6-3 6-1 in favore della tennista ceca, che ha controllato il match senza particolari difficoltà.

Attesa per Bellucci, Cinà e Sonego

Il programma italiano a Parigi proseguirà nelle prossime ore con altri azzurri impegnati nel primo turno del tabellone principale.

Attenzione soprattutto agli esordi di Mattia Bellucci, Federico Cinà e Lorenzo Sonego, chiamati a tenere alto il tricolore sulla terra rossa francese.