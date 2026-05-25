Campionato Italiano Giovanile arrampicata 2026, assegnati 18 titoli tricolori ad Arco

Tre giorni di gare spettacolari al Centro Tecnico Federale di Arco per il Campionato Italiano Giovanile U17, U19 e U21 di arrampicata sportiva. Assegnati 18 titoli italiani tra Speed, Boulder e Lead, con centinaia di giovani atleti protagonisti sulle pareti trentine.

Si è concluso ad Arco il Campionato Italiano Giovanile 2026 di arrampicata sportiva dedicato alle categorie U17, U19 e U21.

Tre intense giornate di gare hanno animato il Centro Tecnico Federale tra prove di Speed, Boulder e Lead, regalando spettacolo continuo e assegnando complessivamente 18 titoli tricolori.

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Speed U21, vincono Fiorio e Belardinelli

Nella Speed U21 femminile successo per Agnese Fiorio delle Fiamme Rosse, che ha superato in finale Emma Benazzi con il tempo di 7”28.

Tra gli uomini titolo italiano per Simone Belardinelli, vincitore della finale contro Samuele Graziani in una run molto combattuta.

Boulder U19 e Lead U17: brillano Gregorotti, Bagnoli e Donola

Nel Boulder U19 femminile conferma per Emma Gregorotti, mentre tra gli uomini si laurea campione italiano Giovanni Bagnoli dopo aver chiuso tutti e quattro i blocchi in finale.

Nella Lead U17 trionfo femminile per Carolina Gradaschi, mentre il titolo maschile va a Leonardo Donola.

Speed U17 e Boulder U21: successi per Lusetti, Titi e Moar

Nella seconda giornata di gare oro nella Speed U17 per Elisa Lusetti e Jacopo Titi.

Nel Boulder U21 femminile titolo italiano per Matilda Liù Moar, mentre nel comparto maschile vince ancora Simone Belardinelli.

Nella Lead U19 maschile si impone Andrea Ludovico Chelleris, mentre tra le donne successo per Sofia Brenna.

Speed U19, Boulder U17 e Lead U21 chiudono il weekend

Nell’ultima giornata di gare, dedicata alle categorie U19 e U21, si conferma regina della Speed U19 Sara Strocchi, campionessa italiana per il terzo anno consecutivo.

Tra gli uomini titolo a Alessandro Trezzi.

Nel Boulder U17 oro femminile per Chiara Franceschi e maschile per Emiliano Zingrini, mentre nella Lead U21 doppietta dorata per Matilda Liù Moar e titolo maschile conquistato da Riccardo Vicentini.

Battistella: “Arco cuore dell’arrampicata italiana”

Grande soddisfazione nelle parole del presidente FASI Davide Battistella, che ha sottolineato l’importanza del Centro Federale di Arco come punto di riferimento per la crescita dei giovani talenti italiani.

Il prossimo appuntamento è fissato dal 29 al 31 maggio, sempre ad Arco, con il Campionato Italiano Giovanile riservato alle categorie U11, U13 e U15.