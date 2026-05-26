Roland Garros, Arnaldi rimonta Griekspoor: l’azzurro vola al secondo turno

Matteo Arnaldi supera in rimonta Tallon Griekspoor dopo oltre quattro ore di battaglia al Roland Garros 2026. Il sanremese si impone in quattro set e conquista il secondo turno, dove sfiderà Stefanos Tsitsipas.

Grande prova di Matteo Arnaldi al Roland Garros. L’azzurro conquista il secondo turno dello Slam parigino battendo in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7(9) 6-3 7-6(6) 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco.

Per il tennista ligure è la quarta qualificazione consecutiva al secondo turno a Parigi.

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Partita durissima sotto il sole di Parigi

La sfida, iniziata in mattinata e giocata interamente sotto il caldo del Philippe-Chatrier, è stata caratterizzata da lunghi scambi, recuperi spettacolari e continui ribaltamenti di inerzia.

Arnaldi ha dovuto inseguire dopo aver perso il primo set al tie-break, ma è riuscito a cambiare marcia nel secondo parziale approfittando anche di alcuni errori dell’avversario.

Decisivo il tie-break del terzo set

Il momento chiave del match arriva nel tie-break del terzo set. Griekspoor si porta avanti 6-2 e spreca quattro set point consecutivi, permettendo all’azzurro di rientrare e ribaltare completamente l’incontro.

Da quel momento Arnaldi prende fiducia e nel quarto set chiude definitivamente i conti grazie a una prestazione di grande intensità fisica e mentale.

Numeri importanti per l’azzurro

L’italiano ha chiuso il match con 54 vincenti e appena 33 errori non forzati, riuscendo soprattutto a salvare tutte le cinque palle break concesse all’olandese.

Nel finale decisivo è stato un passante di rovescio a regalargli il successo sul secondo match point.

Ora la sfida con Tsitsipas

Al secondo turno Arnaldi troverà Stefanos Tsitsipas, già affrontato proprio a Parigi negli ottavi di finale del 2024.

Per il sanremese arriva così un’altra conferma dopo gli ottimi segnali mostrati agli Internazionali d’Italia, al rientro dopo i problemi fisici che lo avevano frenato nei mesi scorsi.