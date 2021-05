Roland Garros 2021: Cocciaretto eliminata al primo turno, vince Bogdan in due set

by Antonio Sepe

Elisabetta Cocciaretto - Foto Ray Giubilo

Inizia nel peggiore dei modi il Roland Garros 2021 per i colori italiani. Elisabetta Cocciaretto è infatti stata sconfitta al primo turno dalla rumena Ana Bogdan. 6-1 6-3 il punteggio di un match a senso unico, durato appena 67 minuti. Dopo un primo set da dimenticare, la giocatrice azzurra era partita bene nel secondo parziale. Purtroppo le tre palle break non sfruttate hanno fatto la differenza e la sua avversaria ne ha approfittato. Al secondo turno, Bogdan attende la vincente del match Tig-Osaka.

CRONACA – Avvio molto complicato per Cocciaretto, che perde la battuta nel game d’apertura ed è subito costretta ad inseguire. Nonostante si sblocchi facendo suo il terzo game, la situazione non accenna a migliorare. Bogdan ottiene infatti il doppio break ed allunga sul 4-1. Come se non bastasse, un problema fisico condiziona la giornata dell’italiana, costretto a ricorrere ad un medical time out. Il primo set finisce dunque nelle mani di Bogdan piuttosto rapidamente. Nella seconda frazione il copione è diverso ed a regnare l’equilibrio. Nei primi sei giochi, Cocciaretto perde appena due punti al servizio, ma purtroppo non riesce a sfruttare ben 3 palle break. A beneficiarne è Bogdan, che nell’ottavo gioco annulla due palle game ed ottiene il break, garantendosi la chance di servire per il match. Sul 5-3, per la rumena è un gioco da ragazzi mettere la parola fine al match e volare al secondo turno.