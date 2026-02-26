Finalissima 2026, Spagna-Argentina in diretta su Sky, NOW e TV8

Venerdì 27 marzo al Lusail Stadium in Qatar la sfida tra i campioni d’Europa e i detentori di Copa America e Mondiale. Calcio d’inizio alle 19.00.

Sarà il Lusail Stadium in Qatar a ospitare venerdì 27 marzo la Finalissima 2026, l’appuntamento che mette di fronte la Spagna, vincitrice di UEFA Euro 2024, e l’Argentina, campione della Copa America 2024 e detentrice del titolo mondiale. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

La sfida tra Europa e Sudamerica

L’Argentina guidata da Lionel Scaloni torna nello stadio in cui ha conquistato il Mondiale 2022 e punta a replicare il successo ottenuto nella prima edizione della Finalissima, vinta nel 2022 a Wembley contro l’Italia.

Dall’altra parte la Spagna allenata da Luis de la Fuente, fresca del trionfo a UEFA Euro 2024 allo Stadio Olimpico di Berlino contro l’Inghilterra, proverà a riportare il trofeo in Europa per la prima volta.

Orario e copertura Sky

Il calcio d’inizio è fissato alle 19.00. Sky Sport seguirà l’evento per tutta la giornata con collegamenti dal Lusail Stadium e aggiornamenti continui su Sky Sport 24.

La copertura sarà affiancata da contenuti digitali su SkySport.it, con live blog e Skylights, oltre che sui canali social ufficiali di Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Un grande appuntamento internazionale che chiuderà il mese di marzo con una sfida tra due delle nazionali più titolate del panorama mondiale.