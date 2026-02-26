SkiCross, Galli, Deromedis e Gunsch centrano la qualificazione per gara 2 a Kopaonik

Gli azzurri superano il turno preliminare nella tappa di Coppa del Mondo in Serbia: accesso al tabellone principale per Simone Deromedis, Yanick Gunsch e Jole Galli.

Arrivano buone indicazioni per l’Italia dalla tappa di Coppa del Mondo di SkiCross in corso a Kopaonik, in Serbia. Simone Deromedis, Yanick Gunsch e Jole Galli conquistano il pass per la seconda gara del weekend.

Qualifiche maschili: Deromedis e Gunsch avanti

Nel turno preliminare maschile di gara 2, il miglior tempo è stato ancora una volta quello del canadese Reece Howden, che con 50″20 ha preceduto di 48 centesimi lo svedese Erik Mobärg e di 66 centesimi il connazionale Kevin Drury.

Il campione olimpico Simone Deromedis ha chiuso con il ventunesimo tempo, accusando un ritardo di 1″76 dalla vetta, mentre Yanick Gunsch ha ottenuto il ventinovesimo crono a 2″02. Restano fuori dai migliori 32 ammessi al tabellone principale Dominik Zuech, trentaseiesimo, e Federico Tomasoni, trentottesimo; Edoardo Zorzi non ha completato la prova.

Qualifiche femminili: Galli terza nel preliminare

Nel turno preliminare femminile, Jole Galli ha fatto segnare il terzo tempo. La livignasca ha pagato 41 centesimi dalla svedese Sandra Näslund, autrice del miglior crono in 53″84, davanti alla svizzera Fanny Smith (+0″32). Diciottesimo tempo per Andrea Chesi (+2″34), che manca ancora una volta per pochi centesimi l’accesso al tabellone principale.

Il programma di gara

Le sfide a eliminazione diretta sono in programma domani: ottavi maschili a partire dalle ore 12, quarti femminili dalle 12:24.