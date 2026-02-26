FITAV, ultimo weekend di febbraio tra Tricolori di Elica, Gran Premio di Sporting e Campionati Regionali

Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026 calendario fitto di appuntamenti tra gare nazionali e regionali: in programma il Campionato d’Inverno di Elica, il primo Gran Premio di Sporting e le competizioni del Settore Giovanile.

L’ultimo fine settimana di febbraio 2026 si presenta ricco di eventi per il tiro a volo italiano, con il calendario FITAV che propone competizioni di rilievo nazionale e regionale, coinvolgendo sia le specialità olimpiche sia quelle del circuito amatoriale.

Campionato d’Inverno di Elica al Tav Le Cascine

Sabato 28 febbraio il Tav Le Cascine (FI) ospiterà il Campionato d’Inverno Individuale di Elica. La gara, in programma in un’unica giornata, assegnerà i Tricolori invernali della specialità del bersaglio bianco-arancio ed è aperta ai tesserati FITAV di tutte le Categorie e Qualifiche.

Ogni atleta affronterà 10 eliche, senza eliminazione, con formula 5+5 “a vuotare”. In caso di parità per il titolo, è previsto un barrage su 10 eliche, con eventuale spareggio a due o a singola elica in base al numero degli atleti coinvolti.

Per i primi tre classificati di ogni graduatoria sono previsti montepremi e medaglie FITAV, oltre al trofeo commemorativo d’argento per i vincitori della Classifica Assoluta. Al Campione Assoluto d’Inverno sarà inoltre offerta la possibilità di partecipare nel 2027, come componente della Squadra Nazionale Italiana, a una competizione internazionale.

Primo Gran Premio di Sporting a Piancardato

Tra sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo il Tav Piancardato (PG) ospiterà il primo Gran Premio stagionale di Sporting a 100 piattelli. La prova, valida per le selezioni delle Squadre Nazionali, dovrà essere completata in un’unica giornata, con scelta del turno tra mattina e pomeriggio, nei limiti previsti per ciascuna fascia oraria.

La competizione è aperta ai tesserati FITAV di tutte le Categorie e Qualifiche. In caso di ex aequo, si procederà confrontando la serie realizzata sul campo prescelto, informazione da comunicare al Coordinatore prima dell’inizio della gara. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 15.00 di venerdì 27 febbraio.

Anche per questa manifestazione sono previsti montepremi e medaglie FITAV per i primi tre di ogni classifica. Il punteggio ottenuto sarà valido ai fini dei passaggi di Categoria, secondo i criteri pubblicati nella sezione dedicata del sito federale.

Campionati Regionali Invernali in 15 Regioni

Da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo proseguiranno su gran parte del territorio nazionale i Campionati Regionali Invernali, giunti alla nona settimana. Sono 22 gli impianti coinvolti in 15 Regioni, con gare di Fossa Olimpica, Skeet, Compak Sporting, Fossa Universale ed Elica.

Le competizioni rappresentano un momento di confronto tecnico ma anche un’occasione per promuovere i valori dello sport, come rispetto, lealtà e spirito di comunità. L’elenco completo delle società coinvolte, suddivise per Regione e specialità, è disponibile nel PDF dedicato (gare 27-febbraio-1 marzo).

Spazio anche al Settore Giovanile

Domenica 1° marzo il Tav Montecatini Pieve a Nievole (PT) ospiterà il Campionato d’Inverno Individuale e a Squadre Regionali di Fossa Olimpica e Skeet del Settore Giovanile, appuntamento dedicato ai giovani tiratori.

Un fine settimana che riunisce appuntamenti nazionali, regionali e giovanili, offrendo un panorama completo delle attività FITAV lungo tutta la Penisola.