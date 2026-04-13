Record stagionale per il tennis su Sky e TV8: oltre 3,2 milioni per Sinner-Alcaraz a Monte-Carlo

La finale del Masters 1000 vinta da Sinner contro Alcaraz è tra gli eventi sportivi più seguiti del weekend: share del 25,1% tra Sky e TV8.

Oltre 3,2 milioni di spettatori per la finale di Monte-Carlo

Grande successo televisivo per la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che ha fatto registrare il record stagionale per il tennis su Sky e TV8.

Il match sulla terra rossa del Monte-Carlo Country Club ha raccolto complessivamente 3 milioni 233 mila spettatori medi in total audience, con 7 milioni 56 mila contatti unici e uno share del 25,1%.

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I dati di ascolto tra Sky e TV8

Nel dettaglio, la finale ha ottenuto:

1 milione 297 mila spettatori medi su Sky, con 10,1% di share e 2 milioni 515 mila contatti unici

1 milione 936 mila spettatori medi su TV8, con 15% di share e 4 milioni 541 mila contatti unici

Numeri che confermano l’enorme interesse attorno al ritorno del tennista azzurro al primo posto del ranking mondiale.

Ottimi risultati anche sul digitale

Dati molto positivi anche per le piattaforme online di Sky Sport:

535 mila utenti unici su SkySport.it

618,8 mila visite

3,68 milioni di pageviews

891 mila video views

Sui social sono state registrate 1,43 milioni di interazioni e oltre 17,5 milioni di visualizzazioni video, con una Social TV Audience vicina a 1,1 milioni di interazioni.

Il tennis continua a crescere in Italia

Il successo di ascolti conferma il grande momento del tennis italiano, trascinato dai risultati di Sinner e dall’interesse crescente del pubblico per i tornei internazionali.

La finale di Monte-Carlo si conferma così tra gli appuntamenti sportivi più seguiti del fine settimana.