Ranking ATP: Sinner torna numero uno, Musetti scivola nono. Nel WTA Paolini resta ottava, Pigato vola 35 posizioni

Il trionfo a Montecarlo riporta l’altoatesino in vetta con 110 punti su Alcaraz. Cobolli, Darderi e Sonego stabili. Nel WTA Sabalenka comanda per la 68ª settimana consecutiva, Andreeva sale nona grazie al titolo di Linz. Lisa Pigato firma il primato personale

Arriva la certificazione ufficiale dell’ATP: grazie al trionfo sulla terra rossa di Montecarlo, Jannik Sinner è di nuovo numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz — appena battuto in finale — e scavalcandolo anche nel conteggio delle settimane da leader del ranking. Sinner inizia la numero 67 contro le 66 dello spagnolo. Con l’uscita dei 50 punti dell’ATP 500 di Halle 2025, il margine dell’altoatesino su Alcaraz è ora di 110 punti. Lo spagnolo, che giocherà a Barcellona la prossima settimana mentre Jannik rimarrà a riposo, potrebbe tornare numero uno in caso di vittoria del titolo catalano.

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Musetti fuori dalla top 5, movimenti in classifica

La grande penalizzata di Montecarlo è Lorenzo Musetti, che non avendo difeso la finale dello scorso anno scivola dalla top 5 fino alla nona posizione. Salgono di due gradini il canadese Felix Auger-Aliassime (5°) e lo statunitense Ben Shelton (6°), mentre Alex De Minaur scende settimo davanti a Taylor Fritz (8°).

Gli altri azzurri nella top 100

Stabili Flavio Cobolli (16°), Luciano Darderi (21°) e Lorenzo Sonego (66°). Guadagna una posizione Mattia Bellucci (78°), ne perde una Matteo Berrettini (91°). Più in basso nel ranking avanzano Matteo Arnaldi (105°, +2), Andrea Pellegrino (131°, +3) e Stefano Travaglia (136°, +5).

La nuova top ten ATP

Jannik Sinner (Ita) 13.350 (+1) Carlos Alcaraz (Esp) 13.240 (-1) Alexander Zverev (Ger) 5.555 (–) Novak Djokovic (Srb) 4.710 (–) Felix Auger-Aliassime (Can) 4.100 (+2) Ben Shelton (Usa) 3.900 (+2) Alex De Minaur (Aus) 3.895 (-1) Taylor Fritz (Usa) 3.870 (+1) Lorenzo Musetti (Ita) 3.625 (-4) Daniil Medvedev (Rus) 3.560 (–)

Ranking WTA: Sabalenka sempre al comando, Andreeva sale nona

Nel circuito femminile pochissimi movimenti nella top ten. Aryna Sabalenka mantiene il comando per la 68ª settimana consecutiva (86ª complessiva), con un vantaggio di 2.917 punti sulla kazaka Elena Rybakina, seconda. Sul terzo gradino Coco Gauff, che precede Iga Swiatek di soli 15 punti. Stabili Jessica Pegula (5ª) e Amanda Anisimova (6ª). L’ucraina Elina Svitolina è settima per soli 58 punti su Jasmine Paolini, che resta ottava. Risale al nono posto Mirra Andreeva, 18enne russa che grazie al quinto titolo WTA in carriera — conquistato a Linz — scavalca la canadese Victoria Mboko (10ª).

Le azzurre nel ranking WTA

Elisabetta Cocciaretto risale al numero 41 (+1). Perde una posizione Lucrezia Stefanini (148ª). Stabili Nuria Brancaccio (152ª) e Lucia Bronzetti (164ª). La grande protagonista della settimana in chiave italiana è Lisa Pigato, che grazie al primo titolo WTA 125 conquistato a Madrid guadagna ben 35 posizioni salendo al 154° posto e firmando il suo primato personale.

La nuova top ten WTA