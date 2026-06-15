Ranking Atp e Wta: Sinner sempre numero uno, Cobolli resta in top 10. Paolini conferma il 14° posto

Jannik Sinner raggiunge le 76 settimane in vetta alla classifica mondiale e mantiene un ampio margine su Carlos Alcaraz. Flavio Cobolli resta decimo dopo la finale del Roland Garros, mentre Jasmine Paolini conserva la 14ª posizione nel ranking Wta.
Jannik Sinner continua a scrivere pagine di storia del tennis italiano. Il campione altoatesino ha raggiunto quota 76 settimane da numero uno del mondo, confermandosi al vertice della classifica Atp pubblicata dopo i primi tornei della stagione sull’erba.
Nonostante la delusione per l’eliminazione al secondo turno del Roland Garros, il leader azzurro mantiene un vantaggio importante sullo spagnolo Carlos Alcaraz, secondo in graduatoria, mentre Alexander Zverev completa il podio dopo il trionfo parigino ottenuto contro Flavio Cobolli.
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Sinner davanti ad Alcaraz, Cobolli resta decimo
La top ten mondiale presenta una sola novità rispetto alla settimana precedente. Daniil Medvedev sale al settimo posto superando Novak Djokovic, che scivola all’ottava posizione a parità di punti.
Flavio Cobolli conserva invece il decimo posto mondiale dopo la straordinaria cavalcata al Roland Garros, risultato che gli permette di rimanere stabilmente tra i migliori dieci giocatori del circuito.
Top 10 Atp
- Jannik Sinner – 13.500 punti
- Carlos Alcaraz – 9.960
- Alexander Zverev – 7.190
- Felix Auger-Aliassime – 4.390
- Ben Shelton – 4.070
- Alex De Minaur – 4.060
- Daniil Medvedev – 3.760
- Novak Djokovic – 3.760
- Taylor Fritz – 3.635
- Flavio Cobolli – 3.540
Crescono Musetti, Darderi e Bellucci
Sono otto gli italiani presenti tra i primi cento del ranking mondiale.
Lorenzo Musetti guadagna una posizione e sale al 15° posto, seguito da Luciano Darderi che risale al numero 17. Invariata la posizione di Matteo Arnaldi, 34°, mentre Matteo Berrettini scende di una piazza e si trova al 49° posto.
Da segnalare il significativo balzo di Mattia Bellucci, che grazie ai quarti di finale raggiunti a Stoccarda, il primo della carriera sull’erba, guadagna quattro posizioni e sale al numero 74 del mondo.
Best ranking personale per Federico Cinà, che raggiunge la posizione numero 181 dopo la semifinale conquistata al Challenger di Bratislava. Fa il proprio ingresso nella top 300 anche Filippo Romano, ora numero 298 del ranking.
Paolini resta leader azzurra nel ranking Wta
Sul fronte femminile Jasmine Paolini continua a essere la numero uno italiana. La tennista toscana conserva il 14° posto mondiale, a poche settimane dall’uscita dalla top ten dopo oltre un anno di permanenza tra le migliori dieci giocatrici del circuito.
Alle sue spalle perde cinque posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora 46ª, mentre Lucia Bronzetti compie un importante balzo in avanti grazie alla finale raggiunta nel Wta 125 di Modena, risalendo di ventuno posti fino alla 126ª posizione.
Sabalenka sempre regina del tennis femminile
In vetta alla classifica mondiale femminile non cambia nulla. Aryna Sabalenka mantiene il comando per l’87ª settimana consecutiva e la 95ª complessiva della carriera.
La bielorussa precede Elena Rybakina e Iga Swiatek, mentre l’unico movimento nella top ten riguarda Mirra Andreeva, che sale al quinto posto superando Amanda Anisimova.
Top 10 Wta
- Aryna Sabalenka – 9.090 punti
- Elena Rybakina – 8.143
- Iga Swiatek – 6.733
- Jessica Pegula – 6.056
- Mirra Andreeva – 5.751
- Amanda Anisimova – 5.631
- Coco Gauff – 4.879
- Elina Svitolina – 4.315
- Victoria Mboko – 3.670
- Karolina Muchova – 3.388
Le principali italiane nel ranking Wta
Dietro a Paolini, il movimento italiano vede Cocciaretto al 46° posto, Bronzetti al 126°, Lisa Pigato al 135° e Tyra Caterina Grant al numero 161.
Buoni progressi anche per Lucrezia Stefanini, che sale al 163° posto, e Nuria Brancaccio, ora numero 168 del ranking mondiale.