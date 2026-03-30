Sinner accorcia su Alcaraz: a Montecarlo può scattare il sorpasso. Paolini ottava nel WTA

Il doppio trionfo sul cemento americano ridisegna il ranking ATP: Zverev terza, Musetti stabile quinto, Cobolli nuovo best ranking. In campo femminile Sabalenka allunga, Gauff torna terza davanti a Swiatek

Il cemento americano ha ridisegnato le gerarchie del tennis mondiale. Jannik Sinner, dopo il trionfo a Indian Wells e il successo a Miami, ha ridotto a 1.190 punti il distacco da Carlos Alcaraz in cima al ranking ATP. Il prossimo appuntamento sarà Montecarlo, sulla terra rossa, e lì potrebbe consumarsi il sorpasso che tutto il tennis italiano attende.

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ATP: Zverev recupera, Musetti tiene, Berrettini crolla

Alle spalle dei due grandi protagonisti della stagione, la classifica maschile registra diverse variazioni. Alexander Zverev, eliminato da Sinner in semifinale a Miami, si riprende comunque il terzo posto scavalcando Novak Djokovic, ora quarto. Lorenzo Musetti resta stabile in quinta posizione, guadagnando anche qualcosa su De Minaur, sesto. Nella parte bassa della Top Ten cambia qualcosa tra Auger-Aliassime, che sale settimo, e Taylor Fritz, che scende all’ottavo posto con Ben Shelton a soli 10 punti alle spalle. Chiude la Top Ten Daniil Medvedev, decimo.

Tra gli altri italiani, Flavio Cobolli centra un nuovo best ranking salendo al 13esimo posto nonostante l’eliminazione al secondo turno a Miami. Luciano Darderi scivola di una posizione al 19esimo. Tra i primi cento anche Lorenzo Sonego (63°, -1), Mattia Bellucci (73°, +4) e Matteo Berrettini, che però paga carissima l’uscita al terzo turno: un anno fa aveva raggiunto i quarti di finale, e il confronto gli costa 23 posizioni, fino alla 91esima casella.

Il nuovo ranking ATP

Carlos Alcaraz (Esp) 13.590 — 2. Jannik Sinner (Ita) 12.400 — 3. Alexander Zverev (Ger) 5.205 (+1) — 4. Novak Djokovic (Srb) 4.720 (-1) — 5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.265 — 6. Alex De Minaur (Aus) 4.095 — 7. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 (+1) — 8. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (-1) — 9. Ben Shelton (Usa) 3.860 — 10. Daniil Medvedev (Rus) 3.610

Italiani: 13. Cobolli 2.520 (+1) — 19. Darderi 2.050 (-1) — 63. Sonego 810 (-1) — 73. Bellucci 740 (+4) — 91. Berrettini 650 (-23) — 107. Arnaldi 605 (-6) — 114. Maestrelli 577 (-2) — 130. Pellegrino 490 (-2) — 140. Nardi 444 (-1) — 142. Travaglia 444 (+19)

WTA: Sabalenka allunga, Gauff torna terza, Paolini scivola

In campo femminile, il bis di Aryna Sabalenka a Miami — che non le frutta punti aggiuntivi in quanto detentrice del titolo — non fa che consolidare il suo primato con ampio margine sulla seconda, Elena Rybakina, staccata di quasi tremila lunghezze. Coco Gauff, finalista a Miami, torna terza scavalcando Iga Swiatek, mentre Jessica Pegula rimane quinta con Amanda Anisimova sempre più vicina.

Trasferta nordamericana amara invece per Jasmine Paolini, che scivola in ottava posizione superata da Elina Svitolina. La tennista toscana si era fermata agli ottavi a Indian Wells e al terzo turno a Miami, eliminata da Jelena Ostapenko. Chiudono la Top Ten Victoria Mboko e Mirra Andreeva.

Nota positiva per Elisabetta Cocciaretto, 43esima nel ranking WTA con un guadagno di una posizione: la marchigiana, che a Miami era stata eliminata al secondo turno ma aveva trascinato al terzo set la futura finalista Gauff, sarà testa di serie a Charleston e accederà direttamente al secondo turno.

Il ranking WTA

Sabalenka (Blr) 11.025 — 2. Rybakina (Kaz) 8.108 — 3. Gauff (Usa) 7.278 (+1) — 4. Swiatek (Pol) 7.263 (-1) — 5. Pegula (Usa) 6.243 — 6. Anisimova (Usa) 6.180 — 7. Svitolina (Ukr) 3.965 (+1) — 8. Paolini (Ita) 3.907 (-1) — 9. Mboko (Can) 3.531 — 10. Andreeva (Rus) 3.121

Italiane: 43. Cocciaretto 1.280 (+1) — 148. Stefanini 526 (-5) — 150. Brancaccio 506 (+1) — 161. Bronzetti 456 (-9) — 187. Pigato 387 (+23) — 208. Ambrosio 335 (+6) — 226. Rosatello 310 (-2) — 248. Pieri 276 (+1) — 267. Ruggeri 259 (+4)