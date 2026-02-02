Alcaraz allunga in vetta ATP dopo Melbourne, Sinner resta secondo. Sabalenka salda al comando WTA, Paolini ottava

Il trionfo agli Australian Open ridisegna le classifiche mondiali: lo spagnolo prende il largo davanti all’azzurro, Djokovic torna sul podio. Tra le donne, Sabalenka mantiene il comando e Paolini si conferma tra le migliori otto.

ATP: Alcaraz fa il vuoto, Djokovic risale

La prima vittoria in carriera agli Australian Open consente a Carlos Alcaraz di rafforzare in modo netto il primato nel ranking ATP. Il campione spagnolo vola a 13.650 punti, portando a 3.350 il margine su Jannik Sinner, che conserva la seconda posizione ma paga l’arresto in semifinale a Melbourne.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Alle spalle dei primi due, il grande movimento arriva da Novak Djokovic: i punti conquistati con la finale australiana permettono al serbo di superare Alexander Zverev e riprendersi il terzo posto mondiale. Il tedesco scivola così in quarta posizione, con Lorenzo Musetti sempre più vicino: il carrarino resta quinto, distante appena 200 punti dalla top four.

Nel resto della top ten si segnala il sorpasso di Taylor Fritz su Ben Shelton, con lo statunitense che sale al settimo posto. Completano il quadro Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik.

Italiani ATP: Cobolli e Darderi in crescita, Sonego crolla

Tra gli azzurri, segnali positivi per Flavio Cobolli e Luciano Darderi, entrambi in progresso di due posizioni: rispettivamente 20° e 23°, con quest’ultimo che firma il best ranking personale. Giornata difficile invece per Lorenzo Sonego, che perde venti posizioni e scivola al 60° posto.

Ottimo balzo per Francesco Maestrelli, che grazie al percorso australiano guadagna 24 posizioni e si avvicina sensibilmente alla top 100.

La top ten ATP aggiornata

Carlos Alcaraz – 13.650 Jannik Sinner – 10.300 Novak Djokovic – 5.280 Alexander Zverev – 4.605 Lorenzo Musetti – 4.405 Alex De Minaur – 4.080 Taylor Fritz – 3.940 Felix Auger-Aliassime – 3.725 Ben Shelton – 3.600 Alexander Bublik – 3.235

WTA: Sabalenka leader incontrastata, Paolini resta tra le grandi

Nonostante la seconda sconfitta consecutiva in finale agli Australian Open, Aryna Sabalenka consolida la leadership del ranking WTA. La bielorussa mantiene un vantaggio superiore ai 3.000 punti su Iga Swiatek, ancora seconda ma ora sotto pressione.

La grande scalata è quella di Elena Rybakina, nuova campionessa a Melbourne, che sale al terzo posto. In flessione Coco Gauff, scavalcata anche dalla connazionale Amanda Anisimova. Alle loro spalle Jessica Pegula e Mirra Andreeva, mentre Jasmine Paolini conferma l’ottava posizione, rimanendo stabilmente nell’élite mondiale.

Esce dalla top ten Madison Keys, mentre rientra tra le prime dieci Elina Svitolina, con Belinda Bencic in leggero progresso.

Italiane WTA: Paolini guida il gruppo

Oltre a Paolini, il tennis femminile italiano piazza nella top 100 anche Elisabetta Cocciaretto, che risale fino al 51° posto. Perdono invece qualche posizione Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, mentre Silvia Ambrosio firma uno dei balzi più rilevanti, avvicinandosi alle prime 200 del mondo.

La top ten WTA aggiornata