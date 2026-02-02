Milano-Cortina 2026, corsa ai biglietti: entusiasmo record per i Giochi invernali

L’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è accompagnato da un entusiasmo crescente che trova conferma nei numeri.

La vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto e ha già raggiunto una soglia considerata eccezionale per une vento di questo tipo. Il dato più significativo è quello comunicato dal Comitato Olimpico Internazionale: sono stato acquistati circa un milione di tagliandi, un risultato che testimonia l’interesse del pubblico e la forte attrattive della rassegna olimpica italiana, capace di coinvolgere appassionati provenienti da tutto il mondo.

Il CIO celebra la risposta del pubblico

A commentare il traguardo dei tagliandi venduti Christophe Dubi, direttore esecutivo del CIO, che ha definito i numeri raggiunti come “particolarmente impressionati” per un’Olimpiade invernale.

Secondi Dubi la risposta del pubblico supera le aspettative iniziali e conferma la bontà del progetto organizzativo. Con tono scherzo ma realistico, poi, il dirigente ha invitato chi fosse ancora interessato all’acquisto dei biglietti a muoversi rapidamente, sottolineando come la disponibilità residua sia oramai limitata.

Un segnale chiaro di come l’evento stia entrando sempre più nel vivo, trasformandosi in un appuntamento già attesissimo ben prima dell’accensione del braciere olimpico.

Cerimonia d’apertura: si va verso il tutto esaurito

Grande attenzione è rivolta ovviamente alla cerimonia di apertura. destinata a svolgersi in uno scenario iconico come lo stadio San Siro.

Secondo Dubi il tutto esaurito è oramai una certezza e l’impatto visivo sarà uno dei momenti più memoriali dell’intera manifestazione. Vedere uno stadio di tali dimensioni completamente pieno per un evento olimpico rappresenta un’immagine potente, simbolo dell’unione tra sport, spettacolo e partecipazione popolare.

L’aspettativa è quella di una cerimonia capace di coniugare la tradizione con l’innovazione, celebrando l’Italia e il suo ruolo centrale nel panorama sportivo internazionale. Il successo nella vendita dei biglietti, dunque, non è solo un dato economico, ma il riflesso di un’Olimpiade che si preannuncia coinvolgente, partecipata e destinata a lasciare un segno profondo nella storia dei Giochi Invernali.