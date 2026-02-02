Milano-Cortina 2026, si entra nel vivo: il programma completo delle gare settimanali degli sport invernali

Prima settimana di grandi appuntamenti verso Milano-Cortina 2026: dallo sci alpino al fondo, passando per biathlon, snowboard e slittino, il calendario è fitto di gare tra Olimpiadi, Coppe del Mondo e circuiti internazionali. Ecco il programma integrale, disciplina per disciplina.

Sci alpino

Settimana centrale per le discipline veloci, con le prime prove olimpiche tra Bormio e Cortina, senza dimenticare gli appuntamenti di Coppa Europa.

Lun. 02/02/26 – Coppa Europa – SG femminile – Val Sarentino (Ita) – ore 10.00

Mar. 03/02/26 – Coppa Europa – SG femminile – Val Sarentino (Ita) – ore 10.00

Mar. 03/02/26 – Coppa Europa – SL maschile – Baqueira Beret (Spa) – ore 09.30 e 12.30

Mer. 04/02/26 – Olimpiadi – 1ª prova DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30

Mer. 04/02/26 – Coppa Europa – SL maschile – Baqueira Beret (Spa) – ore 09.30 e 12.30

Gio. 05/02/26 – Olimpiadi – 2ª prova DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30

Gio. 05/02/26 – Olimpiadi – 1ª prova DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30

Ven. 06/02/26 – Olimpiadi – 3ª prova DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30

Ven. 06/02/26 – Olimpiadi – 2ª prova DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – 3ª prova DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30

Sab. 07/02/26 – Coppa Europa – GS femminile – Oberjoch (Ger) – ore 10.00 e 12.30

Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 08/02/26 – Coppa Europa – GS femminile – Oberjoch (Ger) – ore 10.00 e 12.30

Sci di fondo

In Val di Fiemme si assegnano le prime medaglie olimpiche con le gare di skiathlon.

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – Skiathlon femminile – Val di Fiemme (Ita) – ore 13.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – Skiathlon maschile – Val di Fiemme (Ita) – ore 12.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Salto con gli sci

Fine settimana intenso tra Olimpiadi e circuiti internazionali, con gare femminili e maschili distribuite tra Val di Fiemme, Kranj e Villach.

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – HS109 femminile – Val di Fiemme (Ita) – ore 18.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 07/02/26 – Continental Cup – HS1209 maschile – Kranj (Slo) – ore 17.00

Sab. 07/02/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile – Kranj (Slo) – ore 11.15

Sab. 07/02/26 – FIS Cup – HS98 maschile – Villach (Aut) – ore 11.00

Dom. 08/02/26 – Continental Cup – HS1209 maschile – Kranj (Slo) – ore 14.00

Dom. 08/02/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile – Kranj (Slo) – ore 10.00

Dom. 08/02/26 – FIS Cup – HS98 maschile – Villach (Aut) – ore 10.00

Biathlon

Settimana che culmina con la staffetta mista olimpica di Anterselva.

Mer. 04/02/26 – IBU Cup – Staffetta mista – Sjusjoen (Nor) – ore 10.45

Mer. 04/02/26 – IBU Cup – Staffetta singola mista – Sjusjoen (Nor) – ore 14.00

Ven. 06/02/26 – IBU Cup – Sprint maschile – Sjusjoen (Nor) – ore 10.45

Ven. 06/02/26 – IBU Cup – Sprint femminile – Sjusjoen (Nor) – ore 14.15

Sab. 07/02/26 – IBU Cup – Pursuit maschile – Sjusjoen (Nor) – ore 11.00

Sab. 07/02/26 – IBU Cup – Pursuit femminile – Sjusjoen (Nor) – ore 13.30

Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – Staffetta mista – Anterselva (Ita) – ore 14.05, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Snowboard

Livigno protagonista assoluta con le gare olimpiche di big air e parallelo.

Gio. 05/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni BA maschile – Livigno (Ita) – ore 19.30

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – BA maschile – Livigno (Ita) – ore 19.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 07/02/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile – Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – PGS maschile e femminile – qualificazioni ore 09.00, finali ore 13.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni BA femminile – Livigno (Ita) – ore 19.30

Dom. 08/02/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile – Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Freestyle

Appuntamenti tra Coppa Europa e qualificazioni olimpiche.

Gio. 05/02/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile – Les Contamines (Fra) – ore 11.45

Ven. 06/02/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile – Les Contamines (Fra) – ore 11.45

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni SS femminile – Livigno (Ita) – ore 10.30

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni SS maschile – Livigno (Ita) – ore 14.00

Slittino pista artificiale

Cortina ospita le manche decisive del singolo maschile.

Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – 1ª e 2ª manche singolo maschile – Cortina (Ita) – ore 17.00 e 18.32, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – 3ª e 4ª manche singolo maschile – Cortina (Ita) – ore 17.00 e 18.34, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Slittino pista naturale

Coppa del Mondo protagonista a Umhausen.

Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo femminile – Umhausen (Aut) – ore 09.00

Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo maschile – Umhausen (Aut) – ore 09.45

Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo – Doppio – Umhausen (Aut) – ore 13.30

Dom. 08/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo eliminazione femminile – Umhausen (Aut) – ore 13.15

Dom. 08/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo eliminazione maschile – Umhausen (Aut) – ore 13.45

Sci alpinismo

Spazio ai giovani tra Coppa del Mondo e Coppa Italia.