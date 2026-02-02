Sportface TVOriginals
Milano-Cortina 2026, si entra nel vivo: il programma completo delle gare settimanali degli sport invernali

Franz Monaco
-
Sofia Goggia
Mandatory Credit: Photo by MAXIM THORE/BILDBYRÅN/Shutterstock (15148519j) Sofia Goggia of Italy competes in women's giant slalom during day 10 of the 2025 FIS Alpine World Ski Championships on February 13, 2025 in Saalbach. 2025 FIS Alpine World Ski Championships, day 10, Women's Giant S, Saalbach, Austria - 13 Feb 2025

Prima settimana di grandi appuntamenti verso Milano-Cortina 2026: dallo sci alpino al fondo, passando per biathlon, snowboard e slittino, il calendario è fitto di gare tra Olimpiadi, Coppe del Mondo e circuiti internazionali. Ecco il programma integrale, disciplina per disciplina.

Sci alpino

Settimana centrale per le discipline veloci, con le prime prove olimpiche tra Bormio e Cortina, senza dimenticare gli appuntamenti di Coppa Europa.

  • Lun. 02/02/26 – Coppa Europa – SG femminile – Val Sarentino (Ita) – ore 10.00

  • Mar. 03/02/26 – Coppa Europa – SG femminile – Val Sarentino (Ita) – ore 10.00

  • Mar. 03/02/26 – Coppa Europa – SL maschile – Baqueira Beret (Spa) – ore 09.30 e 12.30

  • Mer. 04/02/26 – Olimpiadi – 1ª prova DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30

  • Mer. 04/02/26 – Coppa Europa – SL maschile – Baqueira Beret (Spa) – ore 09.30 e 12.30

  • Gio. 05/02/26 – Olimpiadi – 2ª prova DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30

  • Gio. 05/02/26 – Olimpiadi – 1ª prova DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30

  • Ven. 06/02/26 – Olimpiadi – 3ª prova DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30

  • Ven. 06/02/26 – Olimpiadi – 2ª prova DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – DH maschile – Bormio (Ita) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – 3ª prova DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30

  • Sab. 07/02/26 – Coppa Europa – GS femminile – Oberjoch (Ger) – ore 10.00 e 12.30

  • Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – DH femminile – Cortina (Ita) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Dom. 08/02/26 – Coppa Europa – GS femminile – Oberjoch (Ger) – ore 10.00 e 12.30

Sci di fondo

In Val di Fiemme si assegnano le prime medaglie olimpiche con le gare di skiathlon.

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – Skiathlon femminile – Val di Fiemme (Ita) – ore 13.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – Skiathlon maschile – Val di Fiemme (Ita) – ore 12.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Salto con gli sci

Fine settimana intenso tra Olimpiadi e circuiti internazionali, con gare femminili e maschili distribuite tra Val di Fiemme, Kranj e Villach.

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – HS109 femminile – Val di Fiemme (Ita) – ore 18.45, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Sab. 07/02/26 – Continental Cup – HS1209 maschile – Kranj (Slo) – ore 17.00

  • Sab. 07/02/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile – Kranj (Slo) – ore 11.15

  • Sab. 07/02/26 – FIS Cup – HS98 maschile – Villach (Aut) – ore 11.00

  • Dom. 08/02/26 – Continental Cup – HS1209 maschile – Kranj (Slo) – ore 14.00

  • Dom. 08/02/26 – Intercontinental Cup – HS109 femminile – Kranj (Slo) – ore 10.00

  • Dom. 08/02/26 – FIS Cup – HS98 maschile – Villach (Aut) – ore 10.00

Biathlon

Settimana che culmina con la staffetta mista olimpica di Anterselva.

  • Mer. 04/02/26 – IBU Cup – Staffetta mista – Sjusjoen (Nor) – ore 10.45

  • Mer. 04/02/26 – IBU Cup – Staffetta singola mista – Sjusjoen (Nor) – ore 14.00

  • Ven. 06/02/26 – IBU Cup – Sprint maschile – Sjusjoen (Nor) – ore 10.45

  • Ven. 06/02/26 – IBU Cup – Sprint femminile – Sjusjoen (Nor) – ore 14.15

  • Sab. 07/02/26 – IBU Cup – Pursuit maschile – Sjusjoen (Nor) – ore 11.00

  • Sab. 07/02/26 – IBU Cup – Pursuit femminile – Sjusjoen (Nor) – ore 13.30

  • Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – Staffetta mista – Anterselva (Ita) – ore 14.05, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Snowboard

Livigno protagonista assoluta con le gare olimpiche di big air e parallelo.

  • Gio. 05/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni BA maschile – Livigno (Ita) – ore 19.30

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – BA maschile – Livigno (Ita) – ore 19.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Sab. 07/02/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile – Reiteralm (Aut) – ore 12.00

  • Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – PGS maschile e femminile – qualificazioni ore 09.00, finali ore 13.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni BA femminile – Livigno (Ita) – ore 19.30

  • Dom. 08/02/26 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile – Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Freestyle

Appuntamenti tra Coppa Europa e qualificazioni olimpiche.

  • Gio. 05/02/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile – Les Contamines (Fra) – ore 11.45

  • Ven. 06/02/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile – Les Contamines (Fra) – ore 11.45

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni SS femminile – Livigno (Ita) – ore 10.30

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – Qualificazioni SS maschile – Livigno (Ita) – ore 14.00

Slittino pista artificiale

Cortina ospita le manche decisive del singolo maschile.

  • Sab. 07/02/26 – Olimpiadi – 1ª e 2ª manche singolo maschile – Cortina (Ita) – ore 17.00 e 18.32, diretta tv Rai Due ed Eurosport

  • Dom. 08/02/26 – Olimpiadi – 3ª e 4ª manche singolo maschile – Cortina (Ita) – ore 17.00 e 18.34, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Slittino pista naturale

Coppa del Mondo protagonista a Umhausen.

  • Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo femminile – Umhausen (Aut) – ore 09.00

  • Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo maschile – Umhausen (Aut) – ore 09.45

  • Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo – Doppio – Umhausen (Aut) – ore 13.30

  • Dom. 08/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo eliminazione femminile – Umhausen (Aut) – ore 13.15

  • Dom. 08/02/26 – Coppa del Mondo – Singolo eliminazione maschile – Umhausen (Aut) – ore 13.45

Sci alpinismo

Spazio ai giovani tra Coppa del Mondo e Coppa Italia.

  • Gio. 05/02/26 – Coppa del Mondo giovani – Sprint maschile e femminile – Berchtesgaden (Ger) – ore 16.00

  • Sab. 07/02/26 – Coppa del Mondo giovani – Vertical maschile e femminile – Berchtesgaden (Ger) – ore 10.20

  • Dom. 08/02/26 – Coppa del Mondo giovani – Individuale maschile e femminile – Berchtesgaden (Ger) – ore 10.30

  • Dom. 08/02/26 – Coppa Italia sr/gio – Individuale maschile e femminile – Val Tartano (So)

