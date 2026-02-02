Nuova era della Formula 1: i test di Barcellona accendono il dibattito tecnico

I pochi chilometri percorsi in pista hanno iniziato a delineare i rapporti di forza tra le scuderie, ma non hanno chiarito del tutto il tema più caldo della off-season di Formula 1: la questione legata ai motori nella nuova e rivoluzionaria era regolamentare.

Al centro del confronto c’è la power unit Mercedes, sospettata dai rivali di poter superare il limite massimo del rapporto di compressione fissato a 16:1, arrivando di fatti ai livelli della precedente generazione.

Una presunta irregolarità che tuttavia non emergerebbe nei confronti statistici ufficiali, alimentando un dibattito tecnico e politico che la FIA punta a risolvere prima dell’inizio del Mondiale.

Il caso Mercedes e le riunioni decisive

Il nodo della controversia riguarda il comportamento del motore in condizioni operative: secondo alcune scuderie, infatti, l’aumento del rapporto di compressione avverrebbe solo con la deformazione termica dei materiali a motore caldo, mentre a vettura spenta e a temperatura ambiente la pose unit rientrerebbe nei parametri regolamentari.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per questo motivo sono state programmate nuove riunioni tra la FIA e i motoristi, con l’obiettivo di evitare interpretazioni divergenti del regolamento. Come chiarito dal responsabile della Federazione Nikolas Tombazis, la priorità è arrivare a una soluzione definitiva prima di Melbourne, scongiurando una stagione condizionata da reclami e proteste sin dall’esordio.

Affidabilità, prestazioni e soluzioni possibili

Sul fronte dei test, i numeri raccontando un quadro incoraggiante in termini di affidabilità. Mercedes ha completato oltre 2300 km, Ferrari ha superato quota 2000, mentre la Haas, motorizzata Maranello, ha confermato una buona solidità.

Positivi anche i riscontri per Red Bull e Racing Bulls con la nuova power unit Red Bull Powertrains. Tuttavia, la ricerca del compromesso resta centrale, soprattutto sul piano regolamentare.

Una modifica delle regole è considerata impraticabile in questa fase, motivo per il quale si valutano situazione alternative: dall’estensione dei controlli alle fasi dinamiche, fino alla possibilità di autorizzare interventi sull’endotermico fuori dal tetto di spesa. Un punto d’incontro non sarà assolutamente facile trovarlo, ma appare indispensabile per consentire alla F1 di inaugurare una nuova era con stabilità e serenità.