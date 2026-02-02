NBA, nottata senza storia: Boston, Detroit e Miami dilagano. Lakers ko al Garden, OKC espugna Denver

Risultati netti e qualche colpo esterno nella notte NBA: i Celtics travolgono Milwaukee, Pistons e Heat vincono a valanga. Cade invece Los Angeles a New York, mentre Oklahoma City passa sul campo dei Nuggets.

Celtics implacabili, Bucks annientati

Prestazione dominante per i Boston Celtics, che al TD Garden spazzano via i Milwaukee Bucks con un perentorio 107-79. Protagonista assoluto Jaylen Brown, autore di 30 punti e 13 rimbalzi in appena 29 minuti. Milwaukee manda in doppia cifra soltanto Ryan Rollins (25 punti, 6 rimbalzi, 7 assist).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fontecchio in quintetto, Miami travolge Chicago

Serata senza ostacoli anche per i Miami Heat, che asfaltano i Chicago Bulls 134-91. Simone Fontecchio parte titolare e chiude con 2 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in 18 minuti, impreziositi da un eccellente +24 di plus/minus.

Detroit e Cleveland dominano, Pistons incontenibili

Vittoria larghissima per i Detroit Pistons, che schiantano Brooklyn Nets 130-77. Doppia doppia per Jalen Duren (21+12) e Cade Cunningham (18+12).

Colpo esterno anche per i Cleveland Cavaliers, che passano 130-111 a Portland trascinati da Jarrett Allen con 40 punti e 17 rimbalzi.

Lakers battuti al Garden, Knicks più solidi

Serata amara per i Los Angeles Lakers, sconfitti 112-100 al Madison Square Garden dai New York Knicks. Non bastano i numeri monstre di Luka Dončić (30 punti, 15 rimbalzi, 8 assist). New York si affida a OG Anunoby (25) e a Landry Shamet, decisivo dalla panchina con 23 punti.

LeBron All Star per la 22ª volta

Nonostante il ko, arriva una soddisfazione storica per LeBron James: convocazione all’All Star Game del 15 febbraio, la 22ª consecutiva, nuovo record assoluto.

“Poter essere un All-Star significa molto per la mia famiglia, per le persone che hanno seguito la mia carriera, per i miei tifosi. È sempre gratificante essere ricompensato per il lavoro che fai”.

OKC sbanca Denver, Wembanyama guida San Antonio

Colpo di prestigio per gli Oklahoma City Thunder, che vincono 121-111 sul parquet dei Denver Nuggets. Serata da MVP per Shai Gilgeous-Alexander (34 punti e 13 assist), mentre Nikola Jokić si ferma a 16 punti con 7 rimbalzi e 8 assist.

I San Antonio Spurs superano Orlando Magic 112-103, trascinati da Victor Wembanyama (25 punti, 8 rimbalzi).

Raptors ok, Kings ancora giù

Successo casalingo per i Toronto Raptors, che battono Utah Jazz 107-100 grazie ai 60 punti complessivi del trio Barrett–Ingram–Mamukelashvili. Inutile per Utah i 27 di Lauri Markkanen.

Colpo esterno dei Washington Wizards sul campo dei Sacramento Kings (116-112): sei uomini in doppia cifra rendono vane le prestazioni di Zach LaVine (35) e DeMar DeRozan (32). Per Sacramento è la nona sconfitta di fila.