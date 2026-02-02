Mondiali di Ciclocross 2026: Van der Poel da leggenda, brillano gli azzurri Grigolini e Fontana

Domenica a Hulst, in Olanda, si è conclusa una nuova edizione dei Campionati mondiali di ciclocross 2026, con spettacolo e risultati di grande rilievo.

A rubare la scena è stato il padrone di casa Mathieu van der Poel, che ha messo un altro tassello indelebile nella storia di questo sport conquistando il suo ottavo titolo mondiale élite, un record assoluto per questa specialità, La sua vittoria è arrivata davanti al proprio pubblico a conferma del suo status da dominatore incontrastato del ciclocross moderno.

Non solo van der Poer. La scena se l’è presa in qualche modo anche l’Italia, grazie alle prestazioni di due giovani e determinati atleti azzurri, che hanno saputo inserirsi nella lotta ai vertici delle rispettive gare.

Van der Poel leggenda di questo sport

Mathieu van der Poel ha imposto il suo ritmo fin dalle fasi iniziali della gara élite maschile, allontanandosi presto dalla concorrenza e controllando la corsa fino al traguardo con grande autorità.

Con questo successo l’olandese supera il precedente primato di sette titoli mondiali detenuto dal belga Eric De Vlaeminck, firmando una nuova pagina indelebile della storia di questo sport.

Dietro di lui, nella lotta per le medaglie, si sono distinti il connazionale Tibor Del Grosso e il belga Thibau Nys, saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Sul fronte italiano, invece, grande merito va a Filippo Fontana, unico azzurro presente in gara, capace di chiudere al quinto posto ottenuto al fotofinish.

Azzurri protagonisti: Grigolini d’argento

L’Italia ha avuto un altro protagonista degno di nota nella categoria junior maschile: Filippo Grigolini. L’azzurrino ha disputato una gara straordinaria, restando a lungo in testa e lottando per la vittoria fino agli ultimi giri.

Alla fine, nonostante qualche imprevisto, ha tagliato il traguardo in seconda posizione portandosi a casa una splendida medaglia d’argento confermando il potenziale che c’è in Italia nel ciclocross.

Queste prestazioni segnano così una giornata positiva per la Nazionale italiana in un evento dominato da van der Poel, ma ricco di stimoli e spunti di crescita per i protagonisti azzurri in vista delle prossime stagioni.