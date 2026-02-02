MotoGP, mercato in fermento: il 2027 prende forma tra rinnovi, incastri e giovani talenti

Mentre la stagione 2026 della MotoGP è pronta a cominciare ufficialmente con i tre giorni di testa a Sepang, l’attenzione del paddock è già proiettata be oltre il presente.

Il mercato piloti è entrato in una fase incandescente e le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi potrebbero ridisegnare completamente la griglia del 2027.

Le Case non stanno a guardare ed anche Aprilia ha accelerato per blindare i propri punti di riferimento, consapevole che la stabilità tecnica passa anche dalla continuità dei piloti di punta.

Bezzecchi vicino al rinnovo mentre Ducati prepara la rivoluzione

Il rinnovo di Marco Bezzecchi con Aprilia è oramai alle battute finali. Dopo una stagione di altissimi livello, la Casa di Noale è pronta a confermare il proprio top rider per almeno altre due annate, con un annuncio che potrebbe arrivare addirittura anche prima dell’inizio del campionato.

Un segnale forte che, insieme all’atteso rinnovo anche di Marc Marquez con Ducati, potrebbe innescare un effetto domino sul mercato delle selle più ambite.

Proprio la Ducati, infatti, sta pensando ad una rivoluzione puntando su una coppia inedita: il 9 volte campione del mondo potrebbe essere con ogni probabilità affiancato da Pedro Acosta, scelta che interromperebbe una tradizione tutta italiana iniziata nel 2011 con Valentino Rossi.

Il rebus Bagnaia e la corsa ai giovani

L’eventuale arrivo di Acosta in Ducati apre interrogativi inevitabili sul futuro di Pecco Bagnaia. Il suo entourage si sta muovendo per individuare la soluzione migliore, mentre Honda ha deciso di puntare forte su Fabio Quartararo e Yamaha orientate vero la conferma di Jorge Martin con l’aggiunta di Toprak Razgatlioglu, già convincente nello Shakedown di Sepang.

Per Bagnaia l’inizio del 2026 sarà cruciale: dove dimostrare che il 2025 è stato solo un incidente di percorso in una carriera impreziosita da due titoli mondiali e 31 vittorie in MotoGP.

Il legame tra il pilota piemontese e Ducati resta forte, ma non è escluso un futuro nel Team VR46 o un passaggio in Yamaha. Più defilata, invece, l’ipotesi Aprilia. Nel frattempo, Ducati guarda anche al futuro puntando su David Alonso, giovane talento della Moto2. Intanto Honda rilancia il Team LCR e Johann Zarco, convinto che il podio non sia più un miraggio.