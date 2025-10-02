Cambia ancora la classifica ATP: Alcaraz e Sinner si rincorrono anche nel ranking, ecco quanti punti hanno e come si è ridotto il gap.

Jannik Sinner ha dominato il ranking ATP per circa un anno e mezzo ma è poi stato superato da Carlos Alcaraz che occupa attualmente la prima posizione. Entrambi stanno letteralmente dominando la scena mondiale del tennis e nessuno dei due può dormire sonni tranquilli in tal senso. Ecco cosa cambia in termini di punti in classifica ad oggi, giovedì 2 ottobre.

Ranking ATP: Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti non supera Draper

Carlos Alcaraz mantiene 590 punti di distanza da Jannik Sinner che però ha comunque accorciato le distanze. Il gap poi potrà essere ulteriormente ridotto dall’azzurro in Cina, dove lo spagnolo non sarà presente.

Lorenzo Musetti invece, dopo essersi ritirato per problemi fisici ai quarti di finale a Pechino, non è riuscito a superare Jack Draper in classifica ATP – sarebbero servite le semifinali – ed è rimasto al nono posto. Comunque nella Top 10 quindi, però si è purtroppo trattato di un’occasione ‘sprecata’ non per sua volontà.

Ranking ATP: l’attuale Top 10

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10950

3 Alexander Zverev 5980

4 Taylor Fritz 4995

5 Novak Djokovic 4830

6 Ben Shelton 4190

7 Alex de Minaur 3735

8 Jack Draper 3590

9 Lorenzo Musetti 3555

10 Karen Khachanov 3190

Queste invece le posizioni degli altri italiani: Flavio Cobolli, 22°, Luciano Darderi, 29°. Ancora: Lorenzo Sonego, 46°, Matteo Berrettini, 59°, Mattia Bellucci 69°, Matteo Arnaldi, 71° e Luca Nardi 88°.